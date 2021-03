Sebastian Heymann von Frisch Auf Göppingen feiert bei der Olympia-Qualifikation am Wochenende nach langer Verletzung sein Nationalmannschafts-Comeback – und hat große Pläne.

Der Traum von den Olympischen Spielen

An Selbstbewusstsein mangelt es dem 23-jährigen Modellathleten aus Heilbronn jedenfalls nicht. Im Interview auf dem Youtube-Kanal der Göppinger machte er klar, was er bei seinem Nationalmannschafts-Comeback vor hat: "Erst mal ist es wichtig, die erste, schwere Hürde zu meistern und sich für Olympia zu qualifizieren". Und wenn man dann dabei sei, so Heymann, wolle man natürlich am Ende auch "was um den Hals hängen" haben, sagte er grinsend. Im Idealfall sei das natürlich etwas Goldenes…

Deutschland bei Olympia repräsentieren zu dürfen sei für ihn ein Traum. Der ist jetzt noch drei Spiele entfernt. Die könnten aber verdammt hart werden. Zum Auftakt des Qualifikations-Turniers geht es am Freitag gegen Vizeweltmeister Schweden. Am Samstag heißt der Gegner Slowenien und am Sonntag spielen die deutschen Handballer gegen Algerien. Nur zwei der vier Teams dürfen dann im Sommer nach Tokio.

Das komplette Paket

Heymanns Trainer in Göppingen, Hartmut Mayerhoffer, ist von den Qualitäten seines Rückraumspielers überzeugt: "Sebastian ist ein junger Spieler, der aber schon das komplette Paket mitbringt." Heymann sei eben nicht der starke Rückraumschütze, auch seine Spielfähigkeit und seine Leistungen im Abwehr Innenblock machen ihn für seinen Trainer so wertvoll. "Diese Kombination gibt es nicht so oft", schwärmt Mayerhoffer im Gespräch mit SWR Sport.

Comeback-Kid Sebastian Heymann

Schon zwei Mal wurde Heymann in seiner noch jungen Karriere von Verletzungen zurückgeworfen. In seinem zweiten Jahr in der Bundesliga in der Saison 2017/18 musste er wegen eines Mittelfußbruchs vier Monate pausieren. Er kämpfte sich wieder heran, spielte eine starke nächste Saison, im März 2019 gab er sein Debüt für die Nationalmannschaft.

Im Herbst 2019 dann der nächste Rückschlag: Kreuzbandriss. Knapp ein Jahr musste Heymann pausieren. Auch die WM 2020 kam für ihn noch zu früh. Er hätte teilnehmen können und wäre wohl auch mitgenommen worden, aber Sebastian Heymann entschied sich für den langen Weg.

"Verzicht auf die Weltmeisterschaft war die richtige Entscheidung"

Er wollte sich komplett auskurieren und dann angreifen. Eine schwere Entscheidung, aber die richtige, sagt auch sein Trainer Mayerhoffer: "Er ist jetzt, nach der Vorbereitung und viel Arbeit im physischen Bereich auf dem Level, wie wir uns das wünschen. Das wäre sicher nicht möglich gewesen, wenn er mit zur WM gefahren wäre."

Dass Heymann dann so stark in die Saison startet und so schnell so gute Leistungen abliefern kann, damit hatte Mayerhoffer trotzdem nicht gerechnet. Er traut seinem Schützling jedenfalls zu, auch langfristig eine gute Rolle in der Nationalmannschaft einzunehmen.

Das wünscht sich natürlich auch Heymann selbst. Fürs erste soll seine Nationalmannschafts-Karriere richtig Fahrt aufnehmen. Zunächst mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Und dann – im Idealfall – mit etwas Goldenem um den Hals…