Am 3. Juli 2014 erlitt Martin Schwalb einen Herzinfarkt. 2104 Tage später versprüht er bei seiner Präsentation als neuer Trainer der Rhein-Neckar Löwen neue Euphorie. Das ist gut so, findet SWR-Sportredakteurin Julia Metzner.

Es gibt sie bestimmt schon wieder, die Skeptiker. Die, die die Euphorie des Martin Schwalb kritisch beäugen. Die, die sich fragen, ob die Rhein-Neckar Löwen zu blauäugig sind im Glauben, der Wechsel zu Trainer-Promi Schwalb könne die Saison retten. Ja, Schwalb wirkte bei seiner Vorstellung wie ein Kind im Bonbonladen, das endlich wieder Süßes essen darf. Ist das vewerflich? Nein!

Martin Schwalb: "Ich hab' so Bock drauf!"

2104 Tage lang hat er sozusagen "Trainer-gefastet". Aber losgelassen hat er nie. Der Herzinfarkt hat ihm in all dieser Zeit den Platz auf der Trainerbank gekostet, aber nie seine Leidenschaft zum Handballsport. "Ich habe jeden Tag Handball gelebt und bin voll drin", beruhigte er bei seiner Vorstellung mögliche Kritiker. Und viel wichtiger noch: "Ich hab‘ so Bock drauf!"

Schwalb bringt nicht nur "Bock" mit, sondern auch Ernsthaftigkeit: "Ich bin kein Fantast sondern Realist." Er weiß, dass er auch als Autoritätsperson gefragt ist und nicht als Gute-Laune-Onkel geholt worden ist. Schwalb und die Rhein-Neckar Löwen sind erfolgshungrig. Trotz der bisher enttäuschenden Saison. Gemeinsam werden Ziele lieber ambitioniert formuliert, als gar nicht. Gemeinsam ist ihnen auch das Wissen, dass nicht alles von Null auf Hundert funktionieren wird. Aber gemeinsam ist ihnen auch die Weitsicht.

Der Vertrag wurde für eineinhalb Jahre festgelegt – mindestens, war das Wort, das in diesem Zusammenhang fiel. Martin Schwalb hat bei seiner Vorstellung dafür gesorgt, dass Sportchef Oliver Roggisch und Geschäftsführerin Jennifer Kettemann sich von seinem breitem Grinsen haben anstecken lassen. Das ist ein euphorischer Anfang, klar - aber doch ein guter!