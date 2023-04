Rhein-Neckar Löwen: Nach Krise jetzt die Krönung?

In der Bundesliga lief es für die Rhein-Neckar Löwen zuletzt nicht rund. Jetzt treten sie in der Pokal-Finalrunde als Außenseiter an - und wollen doch einen großen Coup landen.

Momentan ist der Wurm drin bei den Rhein-Neckar Löwen. Die Mannheimer verloren ihre vergangenen vier Spiele in der Bundesliga. Zuletzt gab es eine bittere 37:42-Heimniederlage gegen den VfL Gummersbach. "Vier Niederlagen in Folge - das fühlt sich nicht nur wie eine Krise an, das ist eine", sagte Trainer Sebastian Hinze der "Bild".



Selbstvertrauen und Selbstverständnis haben nicht nur gelitten, sondern sind abhandengekommen. In der Tabelle wurden die Löwen, die einen fulminanten Saisonstart hingelegt hatten und noch Anfang März Spitzenreiter waren, auf Rang fünf durchgereicht.

Hoffen auf Befreiungsschlag

Trotz der jüngsten Rückschläge in der Liga hofft der zweimalige deutsche Meister am Wochenende auf den großen Befreiungsschlag. Im Halbfinale des Pokal-Finalturniers in Köln treffen sie am Samstag auf die SG Flensburg-Handewitt (16.10 Uhr, live in der ARD). Auch wenn Geschäftsführerin Jennifer Kettemann klarstellt, man sei "nicht der große Favorit", traut Löwen-Coach Hinze seinem Team den Pokaltriumph zu: "Vielleicht schaffen wir es, in Köln mit einem freien Kopf zu agieren. Wir können einen Titel gewinnen, das ist eine andere Situation für uns", sagt der 43-Jährige, der vor dieser Saison bei den Löwen das Traineramt übernommen hatte.

Beim Final Four wird der Däne Jon Lindenchrone Andersen noch keine Rolle spielen. Der 1,95 Meter große Rückraumspieler (FA Göppingen) unterschrieb einen Vertrag bis 2026, wie die Badener am Donnerstag mitteilten. Der 26-Jährige wechselt im Sommer nach Mannheim.

Löwen-Neuzugang Andersen

Erinnerungen an Pokal-Coup 2018

2018 gewannen die Mannheimer zum ersten und bislang einzigen Mal den DHB-Pokal. Damals siegten die Nordbadener bei ihrer elften Endrunden-Teilnahme und beendeten ihren Pokal-Fluch. "Das war wirklich sehr emotional, sehr intensiv für uns alle", erinnert sich Kettemann an eine Zeit, in der ihr Club nach zuvor zwei Meisterschaften als das nationale Nonplusultra galt. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Diesmal reisen die Löwen eher mit Zweifeln als mit Zuversicht zur Pokal-Endrunde, auch wenn die Geschäftsführerin das momentane Leistungstief ihrer Mannschaft nicht überbewerten will. "Wir können das genauso gut einschätzen wie zuvor die Tabellenführung. Dort, wo wir jetzt stehen, gehören wir auch hin", sagt sie.

Final Four erstmals in Köln

Das Final Four wird erstmals seit 1994 nicht in Hamburg, sondern in Köln ausgetragen. Die Klubs dürfen sich am Samstag und Sonntag jeweils auf knapp 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer freuen, die Lanxess Arena ist ausverkauft. Die Fans wiederum erwartet Handball auf Topniveau: Nach dem Halbfinalspiel der Rhein-Neckar Löwen kämpfen der Deutsche Meister SC Magdeburg und der TBV Lemgo Lippe (19.00 Uhr) um die begehrten Final-Tickets. Der Pokalsieger wird dann am Sonntag (15.40 Uhr in der ARD) gekürt.