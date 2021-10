Rhein-Neckar-Löwen: Gegen die eigene Ungeduld

per Mail teilen

Umbruch ist auch Aufbruch. Bei den Rhein-Neckar Löwen heißt das: zurück nach ganz oben. Dass das nicht von heute auf morgen geht, wussten die Verantwortlichen. Aber mit der Geduld ist es so eine Sache….

"Geduld gehört nicht gerade zu Tugenden, die bei mir sehr ausgeprägt ist", sagt Jennifer Kettemann direkt mal zu Beginn des Gespräches mit SWR Sport und beschreibt damit gleich eine der großen Herausforderungen, auch für sie als Löwen-Geschäftsführerin: "Es kostet viel Kraft, beim eigentlichen Plan zu bleiben und die Ruhe zu behalten." Also die eigene Linie trotz der großen Ansprüche nicht aus den Augen zu verlieren. "Krise ist anstrengend, aber wir müssen den Weg weiter gehen!" Wenn Kettemann das sagt, huscht ein angriffslustiges Lächeln über ihr Gesicht: „Das ist ja das Schöne am Sport, dass da jede Menge Emotionen drin sind.“ Und schon sind wir mittendrin im Umbruch. Denn dazu gehört auch, nicht immer populäre Entscheidungen zu treffen. Und zwischen Außenwirkung und Innenleben zu entscheiden.

Der Fall Oliver Roggisch: Entscheidung mit emotionaler Sprengkraft?

Als im September öffentlich wurde, dass sich mit dem Umbruch auch das Aufgabenfeld von Oliver Roggisch, zuletzt sportlicher Leiter der Löwen, verändert hatte, wurde das in der öffentlichen Wahrnehmung zur Degradierung des Weltmeisters von 2007. Der Verein hatte die Emotionalität unterschätzt. "Rückblickend hätten wir das besser kommunizieren müssen", sagt Kettemann, denn die Entscheidung sei bereits im Mai getroffen worden. Gemeinsam. "Oli ist ja nicht aus dem sportlichen Bereich raus, er führt weiter Gespräche mit Beratern, ist nah an der Mannschaft", erklärt die 39-Jährige.

Die Arbeit am Kader sei jetzt auf mehrere Schultern verteilt. Der aktuelle Cheftrainer Klaus Gärtner ist genauso im Boot wie Sebastian Hinze, der ihm im kommenden Sommer nachfolgt. Auch wenn Hinze aktuell noch Trainer von Liga-Konkurrent Bergischer HC ist. "Es wäre ja utopisch, wenn wir hier blind den Kader zusammen stellen würden, mit dem er arbeiten muss." Ein Anruf, ein kurzer Austausch, dann wird Hinze wieder in Ruhe gelassen. Und Oliver Roggisch? Eine neue Aufgabe ist die Bindung der Sponsoren, für Kettemann als Geschäftsfrau nicht minder wichtig: "Das kann er so gut wie kein anderer!"

Apropos Geduld...

Im vereinseigenen Podcast "Löwenfunk" hat Patrick Groetzki den Umbruch neulich aus Spielersicht so beschrieben: "Auch uns fällt es schwer, die eigenen Erwartungen runterzuschrauben!". Gemeinsam versuchen sie es mit Realismus. Dass im großen Wand-Jahresplaner im Büro von Jennifer Kettemann keine Europapokaltermine nach dem Aus in der Qualifikation eingetragen sind, darf trotzdem weh tun. "Natürlich, wir sind ja alle im Sport um zu gewinnen, ich bin auch ehrgeizig", gibt sie noch einen ihrer Charakterzüge preis, neben der Ungeduld. Und trotzdem baut die 39-Jährige mit den Löwen auf die Einbindung eigener Talente. "Wir sind ja optimal aufgestellt mit dem eigenen Leistungszentrum", verweist sie auf den guten Unterbau und die "Junglöwen".

Ein Weg, den der Verein zwischenzeitlich aus den Augen verloren hatte. "Da haben wir Fehler gemacht", ist Kettemann selbstkritisch. Es ist ein Weg, weg von der Traumwelt. "Wenn wir den Jungen eine Chance geben bedeutet das auch, dass wir nicht gleich wieder Champions-League spielen", mahnt die Ungeduldige zur Geduld.

"Langfristig muss es unser Ziel sein, irgendwann wieder ganz oben zu stehen. Aber das sind zeitliche Dimensionen von fünf bis sechs Jahren, nichts, was in ein oder zwei Jahren passiert.“

Auf die Frage, was das Wichtigste sei, was vom Schreibtisch abgearbeitet werden müsse, grinst die 39-Jährige verschmitzt und wirft einen Blick auf ihre Unterlagen: "Das kann ich ihnen nicht sagen, das ist vertraulich. Aber es geht um Vertragsverhandlungen." Mehr Infos gibt es nicht. Aber klar wird, die Arbeit an der Zukunft läuft auf Hochtouren. Und natürlich auch der Kampf gegen die eigene Ungeduld.