Heimpleiten für die Rhein-Neckar Löwen und Frisch Auf Göppingen

Enttäuschung für die Rhein-Neckar Löwen: Am zehnten Bundesliga-Spieltag unterlagen die Mannheimer in eigener Halle dem TBV Lemgo Lippe. Frisch Auf Göppingen bot Tabellenführer SC Magdeburg zwar einen großen Kampf, musste sich am Ende aber ebenfalls geschlagen geben.

Nach zehn Spieltagen der Handball-Bundesliga bleibt nur noch ein Klub ohne Niederlage: Der SC Magdeburg. Aber fast hätte Frisch Auf Göppingen dem Tabellenführer, der seinen zehnten Sieg im zehnten Spiel feierte, ein Bein gestellt. Die Gäste mussten bei ihrem 25:24 (14:13)-Erfolg alles in die Waagschale werfen. Göppingen hätte aufgrund der kämpferischen Leistung einen Punkt verdient gehabt. Frisch Auf vergibt vier Siebenmeter Das Match war äußerst eng. Die Gastgeber vergaben allein vier Siebenmeter gegen SC-Torwart Mike Jensen und damit den möglichen Sieg. Omar Ingi Magnusson war mit neun Toren herausragender Werfer der Gäste, Kevin Gulliksen war mit ebenfalls neun Treffern bester Torschütze für Frisch Auf. Während Magdeburg nun 20:0 Punkte aufweist, liegt Göppingen mit 11:9 Zählern auf Rang sechs. FA Göppingen - SC Magdeburg 24:25 (13:14) Tore: Gulliksen (9/1), Kneule (5), Schiller (5), HEymann (2), Kozina (1), Goller (1/1), Lindenchrone (1) für Göppingen Magnusson (9/6), O Sullivan (3), Mertens (3), Preuss (2), Bezjak (2), Jensen (2), Chrapkowski (1), Hornke (1), Kristjansson (1), Damgaard Nielsen (1) für Magdeburg Zuschauer: 3.300 Dämpfer für die Rhein-Neckar Löwen Für die Rhein-Neckar Löwen gab es indes den nächsten Rückschlag. Gegen den TBV Lemgo Lippe unterlag das Team von Trainer Sebastian Hinze mit 30:33 (13:15). Die Mannheimer waren nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage als klarer Favorit ins Spiel gegangen, enttäuschten aber gegen den Pokalsieger und unterlagen verdient. Bester Werfer der Löwen, die nun 9:9 Punkte aufweisen und im Tabellenmittelfeld stehen, war Philipp Ahouansou mit sechs Toren. Rhein-Neckar Löwen - TBV Lemgo Lippe 30:33 (13:15) Tore: Ahouansou (6), Schmid (4), Kohlbacher (3), Horzen (3), Groetzki (3), Kirkelokke (3), Gensheimer (3/2), Helander (2), Gislason (1), Knorr (1), Lagergren (1) für die Rhein-Neckar Löwen Elisson (12/3), Carlsbogard (6), Reitemann (5), Zerbe (3), Schagen (2), Hutecek (2), Suton (2), Cederholm (1) für Lemgo Zuschauer: 3.387