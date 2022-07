Rhein-Neckar Löwen: Neustart mit Trainer Sebastian Hinze

Die Rhein-Neckar Löwen haben sich für die neue Saison personell verstärkt. Auf dem Platz und auch daneben.

Nach einer enttäuschenden Saison sorgt der neue Trainer Sebastian Hinze beim Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen für frischen Wind. "Wir spüren eine richtige Aufbruchstimmung", sagte die Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz des zweifachen deutschen Meisters am Mittwoch.

Hinze steht für Neuanfang

Schon im April war klar, dass Hinze in der neuen Saison den Trainerjob bei den Rhein-Neckar Löwen übernehmen wird. Seinen Vertrag beim Bergischen HC wollte er aber noch erfüllen, so dass die Löwen einige Wochen auf ihn warten mussten. Jetzt wo er da ist, sei die Freude über den Neuanfang aber riesig, so Kettemann.

Neuanfang bedeutet für den neuen Coach vor allem eines: Stabilität. Insbesondere die Abwehrleistung der Kurpfälzer müsse sich verbessern, meinte Hinze, der in der vergangenen Saison ausreichend Gelegenheit hatte, sich seine zukünftige Mannschaft anzuschauen. "Es war eine glückliche Fügung, dass die Rhein-Neckar Löwen immer die Gegner hatten, gegen die wir kurz danach auch spielen mussten", erklärte Hinze, "daher konnte ich in der Analyse schon einen intensiven Blick auf die Löwen werfen."

Kein klares Saisonziel

Auf ein klares Saisonziel wollte sich der Trainer nicht festlegen. Klar sei nur: "Wir wollen besser abschneiden als in der letzten Saison". Die vergangene Spielzeit schlossen die Löwen auf einem für sie enttäuschenden zehnten Platz ab. "Wir wollen das Maximale rausholen", so Hinze, "man bekommt am Ende das, was man verdient. Von daher möchte ich hier eine sehr, sehr hohe Arbeitsmoral schaffen."

Zwei Neuzugänge

Auch im Kader gibt es personelle Veränderungen. Neben Rückraumspieler Halil Jaganjac vom RK Nexe in Kroatien wird auch Olle Forssel Schefvert von der HSG Wetzlar die Rhein-Neckar Löwen verstärken. Damit sei die Kaderplanung abgeschlossen, so Kettemann. Hinsichtlich künftiger Neuverpflichtungen wolle man neben dem eigenen Nachwuchs auch nach Skandinavien schauen, das sei Teil einer langfristigen Strategie des Vereins, erklärt die Geschäftsführerin. Dafür sei insbesondere auch der neue Co-Trainer Michael Jacobsen ins Team geholt worden.

Wiedersehen mit Ex-Löwe Andy Schmid in der Vorbereitung

Am Donnerstag und Freitag bittet Hinze seine Mannschaft zur Leistungsdiagnostik, ein erster Höhepunkt der Saisonvorbereitung wird vom 29. bis 31. Juli das Turnier in Altensteig im Schwarzwald sein. Daran nehmen unter anderem auch der Ligarivale TVB Stuttgart, Bundesliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten und der Schweizer Erstligist HC Kriens-Luzern mit dem langjährigen Löwen-Spielmacher Andy Schmid teil.