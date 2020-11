Sportlich läuft´s rund bei den Rhein-Neckar Löwen. Trotzdem werden auch nach dem deutlichen Derby-Sieg gegen den HBW Balingen-Weilstetten die sorgenvollen Mienen immer größer – und die finanzielle Lage immer bedrohlicher.

Beim Blick auf die Tabelle könnte eigentlich Zufriedenheit herrschen: Platz zwei in der Liga, fünf Siegen steht eine Niederlage entgegen - Punktgleichheit mit Tabellenführer THW Kiel. Sportlich sind die Rhein-Neckar Löwen gut in die Saison gestartet. Das zeigten sie auch gestern wieder. Nach zähem Beginn setzte sich das Team von Trainer Martin Schwalb sukzessive ab und gewann am Ende deutlich mit 36:27 gegen Balingen.

Finanzen überlagern das Sportliche

Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen, kann sich über diesen Start aktuell nur bedingt freuen. Groß sind die wirtschaftlichen Sorgen, klein die finanziellen Reserven. Das bestätigte Kettemann in SWR Sport in Baden-Württemberg: "Wir haben die Staatshilfe von maximal 800.000 Euro pro Verein beantragt. Und wenn wir die bekommen, ist es im Frühjahr noch in Ordnung. Wir werden aber die ganze Saison auch mit der Staatshilfe nicht alleine überstehen."

November ohne Zuschauer

Damit verdeutlicht die Geschäftsführerin, wie dramatisch die Lage inzwischen ist - und sich spätestens seit Bekanntgabe der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie vom Mittwoch weiter zuspitzt. Einen erneuten zuschauerfreien Monat werden die Löwen erleben - müssen. Die Heimspiele gegen Lemgo und Wetzlar finden weiterhin in einer gespenstischen Leere in der heimischen SAP-Arena statt. Auch ein Heimspiel im EHF Pokal ist davon betroffen.

Differenzierter Blick gewünscht

Dabei verneint Kettemann nicht die von der Bundesregierung getroffenen Einschnitte. "Es steht außer Frage, dass Maßnahmen getroffen werden müssen. Keiner von uns möchte, dass die Gesundheitsämter derartig überlastet sind", so Kettemann. Wünschen würde sie sich aber ab Dezember einen differenzierten Blick, wo etwa Lockdowns dringend notwendig seien, wo aber auch mit dem Virus im Alltag gelebt werden könne.

Nicht ganz ohne Grund: Denn in Kooperation der Universitätsmedizin Halle (Saale) und Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig wurde die Studie "Restart 19" ins Leben gerufen, die sich mit der Ansteckungsgefahr bei Events wie Konzerten oder Sportveranstaltungen beschäftigte. "Die Studie hat definitiv gezeigt, dass ein Besuch im Stadion beziehungsweise bei einem Konzert, in einer Indoorsportart, dass der nicht risikoreicher ist, als wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe", so Kettemann. Sie hoffe weiter, dass diese wissenschaftlich fundierten Ergebnisse für kommende Entscheidungsprozesse berücksichtigt werden.

Weiterer Gehaltsverzicht nicht auszuschließen

Die Rückholung der Fans in die Hallen scheint dabei zum Zünglein an der Waage zu werden. Wird es weiterhin keine Zuschauer geben, werden auch die Rhein-Neckar Löwen die teils hohen Gehälter nicht mehr stemmen können. Kettemann schließt daher einen weiteren Gehaltsverzicht nicht aus: "Wir hatten mit fünf Geisterspielen gerechnet. Ich hoffe, dass es nicht zu weiteren Gesprächen kommen muss. Ich kann es aber auch nicht ausschließen, dass wir nochmal auf die Spieler zukommen müssen."

Länderspiel-Pause mit großen Fragezeichen

Für die Löwen steht zunächst eine Pause in der Bundesliga an. Zeit zum Durchatmen gibt es aber nicht - vielmehr dürfte der Stresspegel noch größer werden. Viele Nationalspieler treten den unsicheren Weg in die weite Länderspiel-Welt an. Kommen die Spieler gesund zurück? Müssen die Spieler nach Länderspielen im Ausland in Quarantäne? Auch das dürfte den Verantwortlichen ein mulmiges Gefühl bescheren. Die Tage bleiben also turbulent, bei Geschäftsführerin Jennifer Kettemann und ihren Rhein-Neckar Löwen.