Die Rhein-Neckar Löwen sind mit drei Siegen aus drei Spielen in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Doch die leere Arena bei Heimspielen trübt die Stimmung bei den Mannheimern.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte besiegten die Rhein-Neckar Löwen am vergangenen Sonntag das Team von TUSEM Essen mit 33:27. Es war der dritte Sieg im dritten Saisonspiel. Der Saisonstart ist geglückt, und dennoch stellt sich bei den Löwen keine hundertprozentige Freude ein. Denn etwas fehlt. Die Fans. Immerhin neun Trommler sorgten beim Sieg der Mannheimer gegen Essen für ein bisschen Stimmung in der Arena.

Angesprochen auf das Fazit zum Saisonstart sagte Löwen-Trainer Martin Schwalb am Sonntag: "Ich hätte gerne ein paar Fans hier. Das ist mein entscheidendes Fazit." Und Schwalb ergänzte: "Wir leben ja auch von den Fans und für die Fans. Und das fehlt uns." Aus sportlicher Sicht sei er aber sehr zufrieden, so Schwalb, gerade weil es aus seiner Sicht "keine so einfachen Aufgaben" waren. Die Löwen hatten den TVB Stuttgart, den Nachbarn aus Ludwigshafen und den gefährlichen Aufsteiger aus Essen bezwungen.

Nächste Aufgabe: Leipzig

Am Donnerstagabend steht das nächste Heimspiel für die Löwen an. Ab 19:00 Uhr treffen die Mannheimer in der heimischen Arena auf den SC DHfK Leipzig. Die Sachsen waren mit zwei Siegen und einem Unentschieden gegen Berlin ebenfalls erfolgreich in die Saison gestartet. Doch wie schon gegen Stuttgart und Essen wird dem Team von Martin Schwalb gegen Leipzig die lautstarke Unterstützung von den Rängen fehlen.

Löwen-Geschäftsführerin Kettemann: "Es tut in der Seele weh"

Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann empfindet die fast leere Arena bei Heimspielen "fürchterlich". Im Interview nach dem Spiel gegen Essen sagte Kettemann: "Für uns ist das ein untragbarer Zustand. Es tut in der Seele weh die SAP Arena so gespenstisch zu sehen. Wir sind froh, dass wir die paar Trommler da haben, die machen echt eine ganz gute Stimmung. Aber da ist natürlich überhaupt kein Zustand, den wir so haben möchten."

Auch im Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen in Deutschland sei der Verein immer im Austausch mit der Politik und der Handball-Bundesliga. Die Gesundheit stehe immer an erster Stelle, so Kettemann. Die Geschäftsführerin sagte aber auch: "Ich bin davon überzeugt, dass man ein Handballspiel sehr verantwortungsbewusst umsetzen kann, dass wir das schaffen. Und dass es kein Superspreader-Event ist, wenn man Abstand hält und die Hygieneregeln einhält."

Beim Spiel gegen Leipzig werden die Rhein-Neckar Löwen erneut auf die Unterstützung der Fans verzichten müssen. Obwohl: Wenn die neun Trommler wieder in der Halle sind, kommt zumindest ein bisschen Handball-Bundesliga-Feeling auf.