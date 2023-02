Handballstar Juri Knorr und seine Fußball-Begeisterung

Juri Knorr ist der Hoffnungsträger des deutschen Handballs. Mit erst 22 Jahren leistet er schon Großartiges, bleibt sich selbst aber immer treu.

Juri Knorr ist ein Sport-Ass. Wäre er kein herausragender Bundesliga-Handballer auf dem Weg zur Weltklasse geworden, hätte aus ihm auch ein veritabler Fußballer werden können. Das meint jedenfalls Joachim Schaube, Knorrs ehemaliger Jugendtrainer beim VfL Bad Schwartau. In der D-Jugend hat er sogar mal mit Jann-Fiete Arp und Josha Vagnoman beim Hamburger SV gespielt. Das war in der Zeit, als Papa Thomas Knorr, ebenfalls Handball-Nationalspieler, beim HSV Hamburg aktiv war. Ob es tatsächlich zu einer Profi-Karriere gereicht hätte? Knorr selbst quittiert diese Spekulation mit einem Lächeln. "Denn für mich war immer klar, dass ich eigentlich Handball spielen möchte", sagte Knorr im Interview mit SWR Sport.

Handballer Knorr wird zum Idol

Die Entscheidung "für das bessere Gefühl" (Knorr) sei ihm daher leicht gefallen. Mit Blick auf seine Statistik scheint es die richtige gewesen zu sein: 130 Tore hat der Rückraum-Mitte-Spieler in der laufenden Bundesliga-Saison bereits erzielt. Allein zehn am Sonntag, beim 41:27 der Rhein-Neckar Löwen gegen den TVB Stuttgart - seine Trefferquote: 90.91 Prozent. Teamkollege Patrick Groetzki attestiert ihm darüber hinaus noch "eine hohe Dynamik, ein gutes Auge für den Kreis, gutes Timing" und er wisse "sich auch ohne Ball gut zu bewegen". Für viele Jugendspieler macht ihn das zum Idol.

Knorrs Weg ins All-Star-Team der Handball-WM 2022

Bei der Handball-WM im Januar ist Knorr plötzlich nicht mehr nur der Hoffnungsträger der Rhein-Neckar Löwen. Auch die Fans der deutschen Nationalmannschaft wollten große Taten von ihm sehen. "Da war extrem viel Druck dabei. Klar war das ein Traum von mir, bei so einem Turnier dabei zu sein - auch in so einer Rolle. Aber ich habe schnell gemerkt, dass da schon mehr dazugehört, als man sich das als Kind so denkt." Beim Serbien-Spiel habe es sich dann zugespitzt, "weil klar war: Wenn wir dieses Spiel verlieren, scheiden wir schon früh aus". Mit dem Sieg "ist sehr viel von mir abgefallen und ich konnte die WM auch ein Stück weit genießen". Denn eigentlich will Juri Knorr einfach nur Handball spielen.

Sein ehemaliger Teamkollege und Mentor Andy Schmid bewundert Knorr, dass der "Kopfmensch" dem immensen Druck standhalten konnte: "Mit 22 Jahren habe ich nicht einmal gewusst, wie man richtig Handball spielt. Und er führt gleich den größten Verband als Rückraum-Mitte bei einer WM super durchs Turnier. Hut ab." Jetzt müsse Handball-Deutschland Knorr jedoch das Recht geben, wieder auf Normal-Maß zurückzuschrumpfen: "Ich hoffe nicht, dass er jetzt schon in eine Rolle hineingedrückt wird, in der er das Ganze schultern muss wie ein 30-Jähriger."

Knorrs Umweg führt über den FC Barcelona

Dabei hat Knorr schon früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. So wagte er 2018 den Schritt zum großen FC Barcelona - damals war er 17 Jahre alt. "Ich wollte auch abseits vom Handball Erfahrungen machen, die andere so mitnehmen. Die konnte ich dann mit dem Handball verknüpfen." Doch nach nur einem Jahr zog es ihn zurück in die Heimat. Kam der Wechsel ins Ausland zu früh? "Es war schon ein sehr großer Schritt - auch im Nachhinein. Aber ich hätte mich immer gefragt, was wäre wenn?", sagt Knorr. "Und auch wenn es eine teilweise sehr harte, aber auch sehr lehrreiche Zeit war, bereue ich nichts." Über GWD Minden kam Knorr 2021 zu den Rhein-Neckar Löwen, spielte das erste Jahr als Backup und Lehrling von Weltklasse-Spielmacher Andy Schmid und übernahm nach dessen Abgang selbst die Verantwortung als Löwen-Spielmacher.

Titel und Pokale sind für Knorr nicht das Wichtigste

Trotz schwankender Leistungen: In diese Rolle wächst der 1,92-Meter-Mann Stück für Stück hinein. Das freut auch seinen Trainer: "Ich glaube, dass er noch sehr, sehr viele Erfolgsschritte gehen kann, und das weiß er auch. Das finde ich sehr, sehr gut", sagt Sebastian Hintze. Mit den Rhein-Neckar Löwen möchte Knorr weiterhin erfolgreich sein. Aktuell steht das Team auf Platz zwei der Handball-Bundesliga und hat sogar realistische Chancen auf die Deutsche Meisterschaft. Doch Knorr bremst auch hier die Erwartungen: "Wenn es in Richtung Titel geht, dann sind unsere Augen in erster Linie auf das Final-Four gerichtet."

Titel und Pokale scheinen auf seiner Prioritäten-Liste ohnehin nicht mehr den allerersten Rang zu haben. Denn auf dem Weg in die Weltspitze musste er auch seine eigenen Erwartungen bremsen - und sich dabei auch von dem einen oder anderen Kindheitstraum verabschieden: "Vielleicht war das als Kind mal so, dass man sich vorstellt, bestimmte Titel zu gewinnen, weil das was Besonderes ist, das man am Fernsehen erlebt. Aber wenn man dann Teil des großen Zirkus ist, ist es für mich eher ein Thema, sich selbst treu zu bleiben und seinen eigenen Weg zu gehen - auch dankbar für das zu sein, was man hat. Ich habe letztes Jahr erlebt, dass der Handball, der bisher immer mein Hobby war, auch sehr schwierig sein kann. Und ich glaube, es ist in erster Linie mein Ziel, den Spaß daran nicht zu verlieren."