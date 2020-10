per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr Heimspiel gegen den TVB Stuttgart mit 33:32 gewonnen. Die HBW Balingen-Weilstetten kam zuhause gegen die Eulen Ludwigshafen nicht über ein Unentschieden hinaus.

Die Rhein-Neckar Löwen halten in der Handball-Bundesliga weiterhin Anschluss an die Spitze. Die Löwen mussten beim 33:32 (14:14) gegen den TVB Stuttgart jedoch bis kurz vor Schluss um den Sieg bangen - dennoch reichte der knappe Vorsprung am Ende aus. Die Mannheimer, für die Andy Schmid zehnmal erfolgreich war, rückten mit 20:8 Punkten auf Rang vier hinter der TSV Hannover-Burgdorf (20:6).

Balingen und Ludwigshafen trennen sich unentschieden

Die HBW Balingen-Weilstetten kam indes nicht über ein Unentschieden beim Abstiegskandidaten Eulen Ludwigshafen hinaus. Die Balinger spielten gegen den Tabellenvorletzten 25:25.