Programm-Tipp

Die Handball-Bundesliga startet in die neue Saison. Allerdings müssen alle Klubs aufgrund der Corona-Krise auf wichtige Zuschauer-Einnahmen verzichten. Wandelt die Topliga daher am finanziellen Abgrund? Darüber wollen wir u.a. mit Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen diskutieren. Am Sonntag, ab 21:45 Uhr, bei SWR Sport im SWR Fernsehen BW.