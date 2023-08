Kracher zum Auftakt: Die Rhein-Neckar Löwen und das gute Gefühl vor dem Supercup

Mit dem Supercup wird im Handball die neue Saison eingeläutet. Die Rhein-Neckar Löwen treffen auf den THW Kiel – und hoffen auf den ersten Titel der neuen Spielzeit.

Es geht los: Mit einem Dreierpack aus Spielen im Supercup, in der Quali zur European League und in der Bundesliga starten die Rhein-Neckar Löwen binnen acht Tagen in die neue Handball-Saison. Auftakt ist am Mittwoch (19 Uhr) beim Match um den nationalen Supercup, der DHB-Pokal-Sieger aus Mannheim misst sich dabei in Düsseldorf mit dem Deutschen Meister THW Kiel.

"Uns erwartet der erste Titel der Saison", bringt Löwen-Trainer Sebastian Hinze die Bedeutung dieser Partie nach vielen Wochen schweißtreibender Vorbereitung kurz und knackig auf den Punkt: "Es ist für alle spannend, in welchem Zustand wir wirklich da sein werden. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl."

Rhein-Neckar Löwen im Supercup gegen den THW Kiel: viele Lösungen nötig

Nach Aussage des 44-Jährigen habe seine Mannschaft in den vergangenen eineinhalb Wochen im Training "noch einmal ein bisschen was draufgelegt" und rund um das jüngste Testspiel gegen die HSG Wetzlar (36:25) vor allem an der "Verantwortung für den Ball" gearbeitet. "Wir haben uns taktisch auf den THW vorbereitet – da kommt extrem viel auf uns zu, was wir lösen müssen", sagt Hinze: "Aber natürlich fahren wir mit der Idee dahin, dieses Spiel zu gewinnen."

Ähnlich wie im Fußball hat der Supercup auch im Handball den Charakter einer offiziellen Saisoneröffnung. Elf der 29 bislang vergebenen Titel gehen auf das Konto der Kieler, die zuletzt gar drei Jahre in Folge triumphierten. Auch die Rhein-Neckar Löwen fuhren ihre drei Supercup-Erfolge zwischen 2016 und 2018 in Serie ein. Die Hoffnung, dass am Mittwoch der vierte zukommt, sie ist groß bei den Baden-Württembergern – und durchaus berechtigt.

Ein Ausfall, aber auch Rückkehrer bei den Rhein-Neckar Löwen

Denn: Nach einem nicht gerade kleinen Kader-Umbruch wird sich auch der Club von der Ostseeküste in der neuen Saison erst noch einruckeln müssen. Hohe Qualität ist bei den Norddeutschen zwar sicher immer der Anspruch und auch vorhanden, mit Niklas Landin, Sander Sagosen, Miha Zarabec, Yannick Fraatz und Philip Saggau hat allerdings ein prominentes Quintett den Verein verlassen. Auswirkungen? Ungewiss.

Aufseiten der Löwen drehen sich die Personalfragen hingegen eher um verletzungsbedingte Ausfälle und mögliche Rückkehrer. Rückraum-Akteur Olle Forsell Schefvert (Knie) wird noch etwas länger fehlen, dafür stehen Halil Jaganjac sowie Niclas Kirkeløkke wieder bereit. Gute Nachrichten für Coach Hinze, denn nur drei Tage nach dem Supercup steht beim HC Vardar Skopje das Hinspiel beim HC Vardar Skopje um die European-League-Quali an – und weitere fünf Tage später beginnt mit einem Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen die neue Bundesliga-Spielzeit.

Supercup im Handball: Für die Löwen etwas Besonderes

Den ersten Titel wollen die Mannheimer daher gerne schon am Mittwoch in Düsseldorf einheimsen. "Vom THW war ja zu hören, dass Supercups nicht zählen. Für uns ist das anders, für uns ist das ein besonderes Spiel", sagt Löwen-Kapitän und Routinier Patrick Groetzki. "Wir haben in drei Endspielen drei Titel geholt. Es wäre schön, diese Serie fortzusetzen."