Die Rhein-Neckar Löwen starten mit neuen Zielen in die Handball-Bundesliga. Der Kampf um Platz drei ist vorläufiges Saisonziel.

Im vergangenen Jahr gehörten die Rhein-Neckar-Löwen als Tabellen-Fünfter nicht mehr wie die Jahre zuvor zu den absoluten Top-Teams. Jetzt wollen sie wieder angreifen. Im Sportzentrum in Kronau (Landkreis Karlsruhe) war am Dienstag offizieller Trainingsauftakt für die Löwen.

Fünf fehlen wegen Olympia

Wegen der Olympischen Spiele hatte Trainer Klaus Gärtner nicht alle Mann an Bord. Er bewertet das aber auch als Chance für die, die hier geblieben sind und sich so profilieren können. Und er guckt auch nach Tokio.

Richtig stark wird das Team aber wohl erst, wenn die fünf Olympiateilnehmer der Löwen wieder dabei sind - darunter Jannik Kohlbacher, Juri Knorr und Uwe Gensheimer.

Trainer Klaus Gärtner mit gutem Eindruck

Nach dem Rücktritt von Martin Schwalb saß der gebürtige Heidelberger Klaus Gärtner schon in der Schlussphase der vergangenen Saison auf der Trainerbank. Jetzt absolviert er mit den Spielern seine erste komplette Vorbereitungsphase. Sein erster Eindruck ist positiv. Im Sportzentrum in Kronau will Trainer Klaus Gärtner nun an ein paar Stellschrauben drehen, denn in der vergangenen Saison war die Leistung des Teams doch sehr schwankend.

Nationalspieler stoßen später hinzu

Am 8. August sind die Olympischen Spiele beendet, die Nationalspieler dürfen dann erst mal ein paar Tage Urlaub machen. Dann steigen sie ins Training ein, um punktgenau mit dem Team bereit für den Bundesliga-Saisonauftakt am 9. September zu sein. Zum Auftakt werden die Löwen zu Gast in Hannover sein, zwei Tage später: das erste Saisonheimspiel gegen Magdeburg.

Wie viele Zuschauer in der Mannheimer SAP-Arena sein dürfen, steht noch nicht fest und hängt laut Klub von der Corona-Inzidenzlage im September ab.