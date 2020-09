Bei den Rhein-Neckar Löwen läuft seit Montag die Vorbereitung. Wie es um die Leistungsfähigkeit der Mannschaft steht und welche Herausforderungen auf die Löwen warten. SWR Sport mit einem Überblick.

Endlich wieder Leben in der Halle! Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen werfen wieder mit den Bällen. "Eine komplizierte Saison mit vielen Spielen steht bevor", weiß Löwentrainer Martin Schwalb. Den Wiederbeginn müsse man extrem vorsichtig angehen: "Die 100 Prozent werden wir frühestens in sechs Wochen erreichen. Jetzt fangen wir erstmal mit 60 Prozent Gesamtkörpereinsatz an."

Trainingslager ausgerechnet in Ischgl – Vorkehrungen werden getroffen

Seit April wurde kein Handball mehr trainiert. Das letzte Spiel der Rhein-Neckar Löwen war Anfang März gegen den THW Kiel. Zumindest die längere Vorbereitungszeit auf die nächste Saison kommt den Handballern zugute. Der HBL-Saisonstart wurde auf den 1. Oktober verschoben. Vom 1. bis 4. August will sich der Bundesligist von Trainer Martin Schwalb im österreichischen Skiort vorbereiten, der als Hotspot für die Verbreitung des Coronavirus in Teilen Europas galt. Wie die Löwen am Freitag mitteilten, werden in Ischgl, wo der Club schon häufiger war, entsprechende Vorkehrungen getroffen, damit es zu keinen Infektionen innerhalb des Teams kommt.

Regeneration – der Schlüssel einer erfolgreichen Saison?

Dem erfahrenen Trainer ist es wichtig, seinen Spielern genug Zeit für Regeneration zu lassen. Das gilt keinesfalls nur für die nächsten Wochen. Mit der "komplizierten Saison" kommen nicht nur die regulären Spieltage auf die HBL-Mannschaften zu, sondern vermutlich noch eine WM im Januar und anschließend die Olympischen Sommerspiele. Martin Schwalb freut sich auf die Herausforderungen, auf "die wichtigen Schaufenster des Handballs", solange das Wohl seiner Spieler gewahrt bleibt.

Coronavirus trifft auf Rhein-Neckar Löwen

In der Mannschaft der Löwen gab es mehrere Coronafälle. "Wir hatten das Coronavirus schon Anfang März in unserer Gemeinschaft", erinnert sich Schwalb, der selbst mit Corona infiziert war. "Wenn man diesen Virus in sich trägt, wird man jede Minute darauf angesprochen. Das macht die Genesung auch nicht leicht." Leichter wurde der Umgang mit dem Virus aber durch gegenseitige Unterstützung und den Austausch darüber. Ein großer Vorteil von gelebtem Mannschaftssport.

Langzeitauswirkungen auf die Leistung der Mannschaft sind nicht zu erwarten. Besonders die Lunge der Spieler wurde kontrolliert. Der Abgleich mit vorliegenden Werten aus der Vergangenheit wies aber keine nennenswerten Unterschiede auf.

Fehlender Geschmackssinn bei Patrick Groetzki

Außenbahnspieler Patrick Groetzki, ein weiterer Coronafall bei den Löwen, verlor im Zuge der Krankheit seinen Geruchs- und Geschmackssinn. Das Riechen funktioniert wieder, der Geschmackssinn ist noch nicht vollständig wieder da. Das sei laut Groetzki aber die einzige Einschränkung, die er heute noch hat.

Patrick Groetzki: "Fitnesslevel ist gut"

"Das Fitnesslevel ist gut", die handballspezifische Fitness ist aber nochmal etwas ganz anderes", meint Groetzki. Ob kurze, schnelle Bewegungen noch funktionieren, ob die Statik hält, wie viel Spiel-Ausdauer bei der Mannschaft vorhanden ist und vor allem ob der Wurfarm nach so einer Pause zu voller Leistungsfähigkeit zurückkommt, werde sich in den nächsten Wochen zeigen. "Mit bloßem Laufen im Wald kann man das nicht simulieren, und man weiß nicht genau, wo man steht", sagte der 31-jährige Groetzki.

Neben allen Gedanken an eine fordernde Saison, freuen sich Groetzki und die Mannschaft sich aber erstmal darauf, wieder "die Schulter in Schwung zu bringen und richtig Handball zu spielen."