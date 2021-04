Die Rhein-Neckar Löwen haben das Halbfinale der EHF European League erreicht. Nach der 32:33-Niederlage im Hinspiel gelang den Mannheimern ein klarer Sieg im Rückspiel.

DIe Rhein-Neckar Löwen stehen im Halbfinale der EHF European League. Das Team von Trainer Martin Schwalb gewann das Viertelfinal-Rückspiel gegen den russischen Club Medwedi Tschechow deutlich mit 37:27 (19:8) und darf sich nun auf das Final Four in der heimischen SAP Arena in Mannheim freuen. Vor wenigen Tagen hatten die Rhein-Neckar Löwen den Zuschlag bekommen, das Finalturnier auszurichten. Das Final Four soll am 22. und 23. Mai stattfinden.

Schmid bester Werfer

Nach der knappen 32:33-Niederlage im Hinspiel starteten die Löwen furios ins Rückspiel. Gegen Tschechow war Andy Schmid mit acht Treffern bester Torschütze der Kurpfälzer, die im Heidelberger SNP Dome schon in der ersten Hälfte den Grundstein fürs Weiterkommen legten. Schlussmann Andreas Palicka wehrte bis zum Seitenwechsel 56 Prozent der Würfe auf sein Tor ab, immer wieder kamen die Löwen über den Gegenstoß zu einfachen Toren und führten bereits zur Pause mit 19:8. Nach dem Seitenwechsel machte der Bundesligist weiter Druck, erhöhte auf 29:16 (43.) und ließ keine Zweifel mehr am Endrunden-Einzug aufkommen.