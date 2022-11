Niederlage für die Rhein-Neckar Löwen im Spitzenspiel

per Mail teilen

Rhein-Neckar Löwen konnten den Füchsen Berlin nur 40 Minuten Paroli bieten. Danach hatten das Team von Trainer Sebastian Hinze dem Spitzenreiter nur noch wenig entgegenzusetzen.

Die Rhein-Neckar Löwen mussten sich im Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit einer 32:34-Niederlage abfinden und haben sich damit wohl endgültig aus dem Titel-Rennen verabschiedet. Die Mannheimer traten ohne ihre beiden verletzten Stammspieler Uwe Gensheimer und Halil Jaganjac gegen die Füchse an.

Dennoch erwischten die Rhein-Neckar Löwen den besseren Start und konnten sich nach etwa zehn Minuten mit drei Toren absetzen. Das Team von Trainer Sebastian Hinze glänzte in dieser Phase mal wieder mit zahlreichen Tempo-Gegenstößen, mit denen die Löwen bereits die gesamte Saison über zu einer ihrer stärksten Waffen entwickelt haben. Doch der Spitzenreiter blieb geduldig und nutzte die technischen Fehler, die sich plötzlich ins Löwen-Spiel mischten, das Spiel auszugleichen - entsprechend ging es mit 16:16 in die Pause.

Aufbäumen kommt zu spät

In der zweiten Halbzeit gerieten die Löwen mehr und mehr unter Druck. Nach mehreren starken Paraden von Füchse-Torwart Dejan Milosavljev mussten die Kurpfälzer am der 42. Minute einem Vier-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Vor allem Rückraum-Spieler Juri Knorr (elf Tore) und Rechtsaußen Patrick Groetzki (sieben Tore) stemmten sich mit ihren Toren gegen die Niederlage und brachten die Löwen noch einmal heran. Doch am Ende mussten sie sich dem Spitzenreiter mit 32:34 geschlagen geben.