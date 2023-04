79 Tore! Rhein-Neckar Löwen bekommen Gummersbach nicht in den Griff

Viele Tore, aber kein Sieg für die Rhein-Neckar Löwen: Für den Tabellenfünften der Handball-Bundesliga gab es am 26. Spieltag gegen den VfL Gummersbach eine überraschende Niederlage.

Die Löwen verloren am Sonntag ihr Heimspiel mit 37:42 (18:24). Die Partie, in der insgesamt 79 Treffer fielen, ist neben anderen die neunttorreichste in der Geschichte der Handball-Bundesliga (HBL).

Bester Werfer auf Seiten der Löwen war Patrick Groetzki mit acht Toren. Für Gummersbach trafen Ellidi Snaer Vidarsson, Lukas Blohme und Julian Köster vor 11.534 Zuschauern in der Mannheimer Arena ebenfalls jeweils acht Mal.

Rhein-Neckar Löwen: Kein guter Start gegen Gummersbach

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie, wobei sie dabei aber auch von einigen Fehlern im Spiel der Löwen begünstigt wurden. Nach ihrer schwachen Anfangsphase berappelten sich die Hausherren etwas und forcierten fortan ihr Tempospiel. Der Zwischenstand nach zehn Minuten: 8:10.

Auch im weiteren Spielverlauf liefen die Rhein-Neckar Löwen einem Rückstand hinterher, der bis zur Pause sogar noch deutlich anwachsen sollte. Weil sich der VfL im Abschluss wesentlich effizienter zeigte, ging es mit einem 18:24 aus Sicht der Baden-Württemberger in die Kabinen.

Gensheimer und Co. verkürzen den Rückstand

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber zunächst wie verwandelt. Innerhalb von dreieinhalb Minuten gelang ihnen ein 4:0-Lauf, nach den Treffern von Uwe Gensheimer (31.), Juri Knorr (32.), Jannik Kohlbacher (33.) und Groetzki (34.) stand es nur noch 22:24 – die Löwen waren wieder dran.

Doch schnell wurde klar: Mehr als ein kleines Zwischenhoch war diese Phase nicht. Der Rückstand war zwar verkürzt, hatte aber auch im zweiten Durchgang konstant Bestand. Immer wieder hatte auch der VfL seine starken Momente, zog erst auf 27:22 (37.) und anschließend auf 31:26 (45.) davon.

Spannung in der Schlussphase – aber nur kurz

In der Schlussphase dann plötzlich noch einmal Spannung: In der 53. Minute traf Albin Lagergren zum 34:35 aus Sicht der Löwen, die nun auf Tuchfühlung waren und am Ausgleich schnupperten – mehr aber auch nicht. Die Mannschaft, die in diesem torreichen Spiel die größere Torgefahr versprühte, war der VfL Gummersbach. Auch deshalb war die 37:42-Niederlage der Rhein-Neckar Löwen völlig verdient.