Rhein-Neckar Löwen weiter ungeschlagen in der European League

Die Rhein-Neckar Löwen haben das fünfte Spiel in Folge in der EHF European League gewonnen. Der Handball-Bundesligist setzte sich im Heimspiel gegen IFK Kristianstad mit 36:28 (17:14) durch.

Der Einzug in die Hauptrunde war den Löwen schon vor der Partie gegen den schwedischen Meister IFK Kristianstad nicht mehr zu nehmen. In der abschließenden Vorrundenbegegnung beim HBC Nantes geht es für die Mannheimer in der nächsten Woche noch um Platz eins in der schweren Gruppe A.

Löwen-Coach schont zunächst Stammspieler

Vor 2.008 Zuschauern in Heidelberg war Jon Lindenchrone mit sieben Treffern bester Torschütze für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, der zunächst zahlreiche Stammkräfte wie etwa die deutschen Nationalspieler Juri Knorr und Jannik Kohlbacher schonte. Doch auch ohne die beiden Leistungsträger zogen die Löwen schnell auf 11:5 (14.) davon. Nach einigen technischen Fehlern führte der Pokalsieger zur Pause aber nur noch 17:14.

Nach dem Seitenwechsel stabilisierten sich die Löwen, was auch an der Einwechslung von Knorr lag. Er erzielte vier der ersten fünf Treffer der Gastgeber bis zum 22:18 (37.), danach bauten sie ihren Vorsprung wieder aus und gewannen ungefährdet.

Am Samstag auswärts in Hamburg

Für den Tabellensechsten der Handball-Bundesliga geht es am Samstag (20:30 Uhr) in der Liga weiter. Dann treten die Mannheimer auswärts beim Tabellenzehnten Handball Sport Verein Hamburg an.