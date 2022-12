Rhein-Neckar Löwen wollen im neuen Jahr oben angreifen

per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen spielen eine überraschend gute Saison. Trainer Sebastian Hinze sieht die Mannschaft noch nicht am Limit.

Nach der bislang überraschend guten Saison haben die Rhein-Neckar Löwen ihr Saisonziel in der Handball-Bundesliga korrigiert. "Unsere Ausgangssituation ist gut, wir glauben an unsere Stärke und wollen im nächsten Jahr wieder europäisch spielen", sagte Trainer Sebastian Hinze im Interview des "Mannheimer Morgen" (Freitag).

Rhein-Neckar Löwen träumen von der Meisterschaft

Vor der Saison hatte Hinze seine Mannschaft auf den Rängen fünf bis zehn gesehen, momentan spielen die Nordbadener als Tabellendritter mit nur zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Füchse Berlin sogar um die Meisterschaft mit. "Wir wollen auch so lange wie möglich in diesem Rennen dabei sein", sagte Hinze, der sein neu formiertes Team aber immer noch in einer Entwicklung sieht. "Ganz ehrlich: Ich kenne das Maximum meiner Mannschaft selbst noch nicht."

Guter Dinge ist der 43-Jährige mit Blick auf die angestrebte Vertragsverlängerung von Nationalspieler Jannik Kohlbacher beim zweifachen deutschen Meister. "Es steht außer Frage, dass ich Jannik sehr gerne behalten möchte. Und ich habe schon das Gefühl, dass Jannik gerne ein Teil der Löwen bleiben möchte", sagte Hinze. "Insofern bin ich mal vorsichtig optimistisch, dass das mit einer Vertragsverlängerung klappt." Andere Leistungsträger, wie Rückraum-Spieler Juri Knorr, haben ihre Verträge bereits im Laufe der Saison verlängert.