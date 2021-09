Spielmacher Schmid und Knorr: Ihre letzte und erste Saison bei den Rhein-Neckar Löwen

Spielmacher Andy Schmid geht in seine zwölfte und letzte Saison bei den Rhein-Neckar Löwen. Der Nachfolger des Schweizers steht schon in den Startlöchern. Eine Saison spielen die beiden Mittelmänner gemeinsam in Mannheim.

Weltklasse. Das vielleicht passendste Wort, um Andy Schmids Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen zu beschreiben. Der Spielmacher wurde fünf Mal in Folge zum besten Spieler der Liga gekürt, ist der kreative Kopf, der Lenker des Löwen-Spiels. Er begeistert mit seinen No-Look-Pässen an den Kreis und den ansatzlosen Würfen aus dem Rückraum, die Torhütern oft keine Chance lassen. Schmid ist definitiv einer der besten Mittelmänner weltweit. Er gewann unter anderem zwei Meistertitel und einmal den DHB-Pokal mit den Löwen.

Nach dieser Saison aber ist Schluss. Schmid geht mit seiner Familie zurück in die Schweiz, ob er dort weiter Handball spielen wird, lässt er noch offen. Für die Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann sportlich ein schwerer Schlag. Aber solche Abgänge, so Kettemann, schaffen auch Platz für Neues: "Die geben auch jungen Talenten die Möglichkeit, da aufzublühen, und geben auch Raum, in den neue, junge Talente reingehen können." Und das junge Talent für den Raum von Andy Schmid ist schon da: Juri Knorr. Eine Saison werden die beiden gemeinsam bestreiten und Schmid, der nach seiner aktiven Karriere Trainer werden will, kann mit seiner ganzen Erfahrungen viel an seinen Nachfolger weitergeben.

Juri Knorr soll Schmid ersetzen

Größere Fußstapfen hätte sich Juri Knorr kaum aussuchen können. Aber der Nationalspieler gilt als eines der größten deutschen Talente auf der Spielmacherposition und hat jetzt ein Jahr lang Zeit um von Schmid zu lernen. Danach könnte er ein Führungsspieler bei den Löwen werden. Der 21-Jährige begann das Handballspielen in Bad Schwartau, lief für die zweite Mannschaft des FC Barcelona auf und hatte auch die ersten Einsätze im Profi-Team der Spanier. Dann zog es ihn in die Handball-Bundesliga, wo er seit 2019 bei GWD Minden unter Vertrag stand. Der Wechsel zu den Rhein-Neckar Löwen ist der nächste große Schritt in der Karriere von Knorr, den viele als zukünftigen Top-Spielmacher in der Nationalmannschaft sehen.

Gemeinsam zum Erfolg

Jetzt gilt es für die beiden Löwen-Mittelmänner gemeinsam zu arbeiten. Knorr hat die besten Voraussetzungen, um Schmid nach der Spielzeit zu ersetzen. "Er geht aber nicht bei mir in die Lehre oder sonst irgendetwas" sagte Schmid der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Es gebe Dinge, die Knorr könne und Schmid nicht und andersherum.

Juri Knorr, der auch lange Fußball gespielt und auch dort bereits Anfragen von großen Vereinen gehabt hatte, versucht alles rund um das Thema "Schmid-Nachfolge" so gut es geht auszublenden. Auf der Vereins-Homepage sagt er: "Das hat ganz sicher mit meinem Naturell zu tun. Es ist mir schon immer ganz gut gelungen, auf dem Boden zu bleiben. Ich sage mir - und habe das so auch von meinen Eltern immer gesagt bekommen: Am Ende ist es 'nur' Handball. Davon hängt jetzt nicht das ganze Leben ab."

Wie der Vater, so der Sohn

Wissen wird das vor allem sein Vater. Thomas Knorr war ebenfalls Handballprofi, gewann vier Meistertitel mit dem THW Kiel, spielte auch bei den Topklubs in Flensburg und Magdeburg. Er nahm seinen Sohn schon als Einjährigen mit in die Handball-Halle und fiebert jetzt bei seinen Spielen mit.

Der "neue alte" Löwen-Trainer bleibt nur eine Saison lang Chefcoach

Die Rhein-Neckar Löwen werden in dieser Saison von Klaus Gärtner trainiert. Nach dem Abgang von Martin Schwalb wurde Ersatz gesucht. Es ist eine spezielle Rolle, wie Gärtner selbst sagt. Denn von 2014 bis 2018 und jetzt wieder seit 2020 war er Co-Trainer der Löwen. Und wird es nach dieser Spielzeit auch wieder sein. Zwar will in Mannheim niemand von einem "Übergangsjahr" sprechen, aber sein Nachfolger ist schon verpflichtet - Sebastian Hinze steht aber erst ab der kommenden Saison zur Verfügung. Noch trainiert er den Ligakonkurrenten Bergischer HC.

Auf Gärtner und Hinze ruhen große Hoffnungen, denn seit dem Abgang des zweifachen Meistermachers Nikolaj Jacobsen im Sommer 2018 bekommen die Löwen keine Konstanz auf dem Trainerposten hin. Auch das ist ein Grund, warum der Klub mittlerweile weit von der Champions League entfernt ist.

Stabilität und Konstanz sind das Ziel

Geschäftsführerin Jennifer Kettemann wünscht sich für die neue Saison vor allem eine Stabilisierung der sportlichen Leistung: "Es waren ja Spiele gegen Flensburg, gegen Kiel, wo wir eine Leistung abgerufen haben, die sensationell war. Aber dann eben viel zu viele Ausschläge auch nach unten." Weniger Minuspunkte als in der letzten Saison und der Einzug in die Final Four-Turniere im DHB-Pokal und der European League sind die Ziele von Kettemann. Für sie ist dabei auch Juri Knorr eine wichtige Verpflichtung, die den Umbruch in der Mannschaft vorantreibt.

Der Umbruch ist in vollem Gange

Am Donnerstag starten die Löwen bei der TSV Hannover-Burgdorf in die neue Saison - und zwar mit einigen Veränderungen im Kader. Jerry Tollbring, Jesper Nielsen und Romain Lagarde haben den Verein verlassen. Neu sind Benjamin Helander , Mamadou Diocou, Kristjan Horzen und eben Knorr, der zweifelsohne als Königstransfer gilt.

Auffällig: Keiner der Neuen ist älter als 22 Jahre. "Wir gehen mit einer der jüngsten Löwen-Mannschaften der jüngeren Vergangenheit an den Start und befinden uns in einer Umbruch-Aufbruch-Situation", sagt Trainer Gärtner, dem die Torwartposition ein paar Sorgen bereitet. Mikael Appelgren ist seit einem Jahr verletzt und fällt voraussichtlich noch bis Anfang 2022 aus. Kurzfristig nahmen die Nordbadener deshalb erneut den bald 39-jährigen Nikolas Katsigiannis unter Vertrag. Einzig verbliebener Weltklasse-Schlussmann ist momentan der Schwede Andreas Palicka, der den Klub am Saisonende in Richtung Paris verlässt.