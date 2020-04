Die Rhein-Neckar Löwen haben das Topspiel der Handball-Bundesliga gegen Rekordmeister THW Kiel mit 21:27 (15:13) verloren. Auch der TVB Stuttgart unterlag, Göppingen siegte in Hannover.

Seit Schwalbs Amtsantritt am 26. Februar hatten die Löwen zweimal in der Bundesliga und einmal im EHF-Cup gewonnen - Schwalbs "kleine Serie" ist damit gestoppt. Dabei hatte es in Kiel lange nicht nach einem Sieg der Gastgeber ausgesehen, die mit einem 13:15-Rückstand in die Pause gingen. Die Abwehr der Kieler kam oft einen Schritt zu spät gegen die von Regisseur Andy Schmid gewohnt souverän eingeleiteten Angriffsaktionen der Löwen.

Das wurde erst besser, als THW-Trainer Filip Jicha beim 8:11 in der 19. Minute die Abwehr auf 6:0 umstellte und Kiel mit drei schnellen Toren nacheinander das 11:11 schaffte. Die Löwen schreckte das nicht, Schmid und Rechtsaußen Patrick Groetzki sorgten für die 15:13-Pausenführung der nach wie vor ohne den verletzten Linksaußen Uwe Gensheimer angetretenen Löwen.

Kiel in der zweiten Halbzeit besser

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild komplett. Zunächst stellte Kiels Regisseur Domagoj Duvnjak mit zwei schnellen Treffern auf 15:15, dann erhöhten Nationalspieler Patrick Wiencek und Niclas Ekberg auf 17:15 für den THW. "Wir brauchen schnelle Beine, Jungs", forderte Schwalb in der Auszeit, die Antwort war das 18:15 der Kieler durch Duvnjak. Zwar stand die Löwen-Abwehr gut, doch vor dem Tor des überragenden Kieler Keepers Niclas Landin brachten die Mannheimer Angreifer nichts mehr zustande.

Das 20:17 durch Groetzki in der 45. Minute war erst der zweite Löwen-Treffer nach der Pause, viel zu wenig, um den keinesfalls überragend aufspielenden Kielern Paroli zu bieten. "Wir brauchen mal ein Stürmerfoul, und dann ab in den Gegenstoß", sagte Schwalb in der Auszeit, doch es war zu spät für eine Wende. Bester Werfer der Kieler war Kroatiens Vize-Europameister Duvnjak mit sechs Treffern. Ebenfalls sechsmal traf Rückraumspieler Niclas Kirkelökke für die Rhein-Neckar Löwen.

Göppingen siegt in Hannover

Die Handballer von Frisch Auf Göppingen haben ihr Auswärtsspiel in Hannover mit 32:30 gewonnen. Dabei hatten die Göppinger zur Halbzeit noch mit 14:16 zurückgelegen. Nicht so gut lief es hingegen für den TVB Stuttgart. Die Stuttgarter unterlagen zuhause dem SC Magdeburg mit 27:29 (17:15). Auch die Eulen Ludwigsburg fuhren mit einer Niederlage nach Hause. Die Eulen verloren beim DHfK Leipzig mit 27:32 (12:15).