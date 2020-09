per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen haben das Finale des Handball BW Cup gegen den HBW Balingen-Weilstetten mit 31:28 gewonnen.

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel gingen die Rhein-Neckar Löwen nach rund viereinhalb Minuten erstmals mit zwei Toren in Führung. Lukas Nilsson stellte die Anzeigetafel auf 4:2 für die Mannheimer, welche diese Führung lange nicht mehr abgaben und zwischenzeitlich mit drei Toren in Front lagen.

Balingen gab sich allerdings nicht geschlagen, kam nach rund 25 Minuten zum 13:13-Ausgleich und drehte sogar die Partie: Mit einer knappen 16:15-Führung für Balingen ging es in die Halbzeit.

Löwen lassen nichts anbrennen

Die knappe Ein-Tore-Führung konnte Balingen dann lange Zeit behaupten. Erst in der 42. Minute drehten die Löwen dann jedoch ihrerseits wieder die Partie und bauten den Vorsprung nach und nach aus. Eineinhalb Minuten vor Spielende kam der HBW Balingen-Weilstetten nochmal auf 28:30 ran, doch die Löwen konterten ihrerseits. Romain Lagarde setzte wenige Sekunden vor dem Abpfiff durch seinen Treffer zum 31:28 den Schlusspunkt.

"Es hat für uns einen hohen emotionalen Stellenwert, hier heute gespielt zu haben", so Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Für Kettemann war das Spiel vor 450 Zuschauern auch ein Beweis dafür, dass der Handball das Hygienekonzept umsetzen konnte: "Wir haben bewiesen, dass wir verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen wollen und können." Sie hoffe, dass die Erkenntnisse weitere Öffnungen nach sich ziehen werde.