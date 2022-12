Rhein-Neckar Löwen siegen mühelos gegen Hamm - Göppingen verliert

per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen haben am 2. Weihnachtsfeiertag mühelos gegen ASV Hamm-Westfahlen gewonnen. Göppingen unterlag indes gegen Magdeburg.

Die Rhein-Neckar Löwen sind am 2. Weihnachtsfeiertag in der Handball-Bundesliga mit Spitzenreiter Füchse Berlin gleichgezogen. Die Mannheimer siegte gegen Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen. Der für die WM nominierte Juri Knorr überragte bei den Löwen mit elf Toren.

Göppingen unterliegt in Magdeburg

Frisch Auf Göppingen hingegen musste sich dem amtierenden Handballmeister SC Magdeburg geschlagen geben. Die Göppinger verabschiedeten sich mit einem 29:33 in die WM-Pause. Die Bundesliga pausiert während der anstehenden WM in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar). Weiter geht es in der zweiten Februar-Woche. SID ml st mh lk 261741 dez 22