Die Rhein-Neckar Löwen haben ihren Auswärtsauftritt am 27. Spieltag souverän gestaltet. In Lemgo siegten die Mannheimer mit 34:28. Das Schwabenduell ging an den TVB Stuttgart.

Die Rhein-Neckar Löwen festigen ihren Platz als erster Verfolger des Spitzenduos in der Handball-Bundesliga (HBL). Die Mannschaft des zum Saisonende scheidenden Trainers Martin Schwalb siegte nach dem Einzug ins Final Four der European League unter der Woche auch in der Liga mit 34:28 (16:15) beim TBV Lemgo Lippe. Damit schoben die Löwen sich nach Punkten bis auf einen Zähler an den zweitplatzierten THW Kiel heran. Der hat allerdings ebenso wie Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt vier Spiele weniger bestritten.

Die Löwen präsentierten sich vier Tage nach ihrem überzeugenden 37:27-Sieg im Viertelfinal-Rückspiel gegen Medwedi Tschechow erneut souverän, wenngleich Lemgo mit Top-Werfer Jonathan Carlsbogard (neun Treffer) die Partie bis zur Pause offen gestalten konnte. Für die Löwen traf Rechtsaußen Patrick Groetzki sieben Mal. Tabellenführer Flensburg-Handewitt hat am Sonntag (13.30 Uhr) im Spiel bei der MT Melsungen die Chance, den Vier-Punkte-Abstand auf die Löwen wiederherzustellen. Die ebenfalls für Samstagabend angesetzte Partie zwischen den Füchsen Berlin und dem HSC 2000 Coburg wurde coronabedingt abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

TBV Lemgo Lippe - Rhein-Neckar Löwen 28:34 (15:16) Tore TBV Lemgo Lippe: Carlsbogard 9, Cederholm 6, Elisson 5/1, Timm 3, Baijens 2, Guardiola Villaplana 1, Kogut 1, Zerbe 1 Tore Rhein-Neckar Löwen: Groetzki 7, Tollbring 6/1, Kohlbacher 5, L. Nilsson 5, Schmid 4/2, Lagergren 3, Kirkelökke 2, Zacharias 2 Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach)

Göppingen verliert gegen TVB Stuttgart

Das Schwaben-Duell zwischen dem TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen ging am Samstagabend an den TVB. In heimischer Halle siegten die Stuttgarter mit 28:26 (13:10). Für den TVB Stuttgart war es nach fünf Spielen ohne Sieg der erste Erfolg. Die Göppinger, bei denen Nationalspieler Marcel Schiller mit acht Toren als bester Werfer glänzte, bleiben auf Platz fünf.