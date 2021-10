Rhein-Neckar Löwen lassen Balingen-Weilstetten keine Chance

per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstag im Baden-Württemberg-Duell der Handball-Bundesliga gegen den HBW Balingen-Weilstetten einen ungefährdeten 34:23 (18:12)-Sieg eingefahren.

Es wurde ein deutlicher Sieg am 9. Spieltag für die Rhein-Neckar Löwen gegen den baden-württembergischen Liga-Konkurrenten aus Balingen. Bereits zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit sechs Toren vorne. Auch in der zweiten Hälfte dominierte das Team von Trainer Klaus Gärtner das Spielgeschehen und ließ sich selbst durch eine Rote Karte für Rückraumspieler Philipp Ahouansou nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil: Die Mannheimer bauten ihren Vorsprung immer weiter aus.

Löwen-Keeper Andreas Palicka trug sich mit seinem Treffer zum 24:14 (39. Minute) nicht nur in die Torschützenliste ein, sondern sorgte auch für die erste Zehn-Tore-Führung des Spiels. Großen Anteil am Erfolg der Löwen hatten Kapitän Andy Schmid und Mamadou Diocou mit jeweils sieben Treffern. Für die Mannheimer war es nach der coronabedingten Pause Mitte Oktober der zweite Sieg im zweiten Spiel. In der Tabelle klettern die Löwen auf den siebten Rang.

Balingen bleibt im Tabellenkeller

Für die Gäste aus Balingen war es die dritte Niederlage in Serie und die bereits siebte in dieser Saison. Mit 4:14 Punkten bleibt der HBW Tabellenvorletzter.