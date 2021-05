Die Rhein-Neckar Löwen haben überraschend mit 26:30 gegen den HC Erlangen verloren. Es ist bereits die dritte Niederlage in Folge für die Kurpfälzer.

Dabei gingen die Rhein-Neckar Löwen als Tabellendritter als klarer Favorit ins Spiel gegen den 14. aus Erlangen. Doch die Gastgeber standen nach den Niederlagen gegen den TVB Stuttgart und die Füchse Berlin unter Druck. Außerdem fehlten dem Team vom Trainer-Duo Schwalb/Gärtner Leistungsträger wie Uwe Gensheimer, Jannik Kohlbacher und Torhüter Mikael Appelgren verletzungsbedingt. Aber auch die Erlanger reisten ersatzgeschwächt an.

Schnelles Spiel mit vielen Toren in der ersten Halbzeit

In einer sehr unterhaltsamen ersten Halbzeit taten sich die Gastgeber gegen bissige Erlanger von Beginn an schwer. Patrick Groetzki brachte sein Team zwar nach einem Tempogegenstoß schnell mit 1:0 in Führung, doch die Gäste legten nach. Mit ihrem schnellen Rückzugsverhalten unterbrachen sie immer wieder das auf ein hohes Tempo ausgelegte Löwen-Spiel. Erst nach 24 Minuten konnten die Kurpfälzer seit dem 1:0 wieder in Führung gehen: Niclas Kirkelökke traf zum 14:13. Doch trotz der starken Paraden von Keeper Palicka konnten die Löwen ihre Führung nicht halten und gingen mit einem 16:17-Rückstand in die Pause.

Verunsicherte Löwen tun sich auch im zweiten Durchgang schwer

Auf Augenhöhe kämpften zunächst beide Teams weiter um jeden Ball. Erlangen, das nur eins seiner letzten sieben Auswärtsspiele gewann, spielte selbstbewusst gegen den Favoriten und schaffte nach rund 41 Minuten erstmals eine Vier-Tore-Führung zum 23:19. Danach war die Verunsicherung der Löwen deutlich zu spüren. Zunächst vergab Schmid vom Siebenmeterpunkt, dann verschoss Tollbring frei nach einem Tempogegenstoß. Ihren Rückstand konnten die Löwen zwischenzeitlich zwar noch auf ein Tor verkürzen, doch am Ende reichte es gegen kämpferische Erlanger nicht.

Das 26:30 ist die erste Heimniederlage der Rhein-Neckar Löwen gegen den HC Erlangen. Mit der neunten Saisonpleite im Rücken gehen die Kurpfälzer nun ins Final Four der European League. Dort warten im Halbfinale kommenden Samstag die Füchse aus Berlin.

Rhein-Neckar Löwen - HC Erlangen 26:30 (16:17) Tore Rhein-Neckar Löwen: Tollbring 8/1, Groetzki 5, Schmid 5/1, Kirkelökke 4, Gislason 2, Ahouansou 1, Patrail 1 HC Erlangen: S. Firnhaber 7, Fäth 6, Jeppsson 5, Olsson 4, Büdel 2, Mosindi 2, Sellin 2/2, Jaeger 1, Schäffer 1 Schiedsrichter: Jannik Otto (Kiel)/Raphael Piper (Kiel)

Balingen hält gegen Tabellenführer Kiel gut dagegen

Eine starke Leistung zeigte der abstiegsbedrohte HBW Balingen-Weilstetten gegen den Titelverteidiger und Tabellenführer aus Kiel. Gegen den THW hielt der HBW lange mit und verlor am Ende überraschend knapp mit 34:38 (19:21). Balingens Linksaußen Tim Nothdurft war mit acht Treffern erfolgreichster Werfer der Partie.

Balingens Tim Nothdurft erzielt gegen den THW Kiel acht Treffer. Imago imago images/Reps

Die ersatzgeschwächt angereisten Balinger nutzten die anfänglichen Abstimmungsprobleme bei den Kielern und erarbeiteten sich eine 5:3-Führung (6.). Auch das Kieler Zwischenhoch zum 12:9 (16.) konterte der HBW, der fast durchgehend mit dem siebten Feldspieler agierte, mit einem Vier-Tore-Lauf zum 13:12 (19.). Nach knapp 20 Minuten reagierte THW-Coach Jicha und brachte in Harald Reinkind und Niclas Ekberg erfahrenere Akteure.

Balingen kämpft bis zum Schluss

Balingen blieb aber auch nach dem Seitenwechsel giftig, ging durch René Zobel wieder mit 25:24 (37.) in Führung und hielt bis in die Schlussphase hinein den Anschluss. Erst beim 35:32 (56.) durch Rune Dahmke war die Entscheidung zugunsten der Kieler gefallen.