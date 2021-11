Löwen gewinnen gegen Minden

Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr Heimspiel in der Handball Bundesliga gegen Tabellenschlusslicht GWD Minden mit 31:27 gewonnen. Balingen-Weilstetten verliert in Wetzlar.

In einer torarmen Anfangsphase, kamen die Löwen erst in der vierten Spielminute zum ersten Torerfolg. Der gut aufgelegte Jannik Kohlbacher sorgte für die Führung und konnte nach sieben Minuten mit seinem dritten Treffer auf 5:1 erhöhen. Den Gästen aus Minden gelang es zu diesem Zeitpunkt kaum, die Löwen-Abwehr vernünftig unter Druck zu setzen. Doch es folgte eine schwächere Phase des Heim-Angriffs. Offensiv-Aktionen wurden nicht konsequent zu Ende gespielt, oft wurde vorschnell der Abschluss gesucht und so kamen die Gäste Mitte der ersten Hälfte auf 10:7 heran. Doch ein stark aufspielender Löwen-Torhüter Nikolas Katsigiannis und der fünfte Treffer von Kohlbacher sorgten für den 15:9 Halbzeitstand.

Helander triftt und trifft und trifft

In Halbzeit zwei zunächst ein ähnliches Bild wie im ersten Durchgang: Die Löwen mit den klareren Aktionen vor dem gegnerischen Tor. Immer wieder kam Benjamin Helander erfolgreich zum Abschluss. Der Finne bereits zu diesem Zeitpunk mit seinem zehnten Treffer. Die Löwen fokussierten sich in der Folge zunehmend auf die Offensive und vernachlässigten mit der deutlichen Führung im Rücken das eigene Abwehrverhalten. So konnten die Gäste aus Minden viereinhalb Minuten vor Schluss den Abstand auf drei Tore (29:26) reduzieren. Wieder war es Löwen-Keeper Katsigiannis der in der Schlussphase einen entscheiden Ball halten konnte und damit den Weg zum 31:27-Endstand ebnete.

Balingen-Weilstetten verliert in Wetzlar

Die HBW Balingen-Weilstetten hat ihr Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar mit 33:21 (17:12) verloren und steckt weiterhin im Abstiegskampf. Die Balinger liefen über weite Strecken der Partie einem Rückstand hinterher und kamen nie richtig in die Partie. Am Ende setzte sich das Heim-Team aus Minden souverän durch. Balingen-Weilstetten bleibt damit auf Tabellenplatz 16.