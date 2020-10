Die Rhein-Neckar Löwen haben sich nach der schmerzhaften Heimniederlage gegen Leipzig zurückgemeldet und gewannen am Sonntag in Erlangen mit 26:20 (12:12). Damit stehen die Löwen mit 8:2 Punkten wieder an der Tabellenspitze. Auch der TVB Stuttgart setzte sich beim SC Magdeburg mit 30:29 (18:12) durch.

Der zweimalige deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen hat im Fernduell mit Vizemeister SG Flensburg-Handewitt die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga erobert. Die Löwen gewannen am Sonntag beim HC Erlangen mit 26:20 (12:12). Währenddessen setzte sich Flensburg mit 32:22 (17:11) in der heimischen Arena gegen das noch punktlose Schlusslicht HSC Coburg durch. Uwe Gensheimer bester Werfer Nach dem fünften Spieltag verdrängten die beiden Teams somit den punktgleichen THW Kiel (8:2) von der Spitze. Trotz des 35:29-Sieg bei der HSG Nordhorn-Lingen am Samstag ist der Titelverteidiger aufgrund der schlechteren Tordifferenz vorerst auf dem dritten Tabellenrang. Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer hatte nach einem holprigen Start der Löwen mit elf Treffern als bester Werfer großen Anteil am Sieg gegen Erlangen. "Unsere Körpersprache, Aggressivität und Bereitschaft, den Gegner unter Druck zu setzen, haben gestimmt. Wir wollten hinten heraus viel Druck machen und das ist uns ganz gut gelungen, auch wenn der ein oder andere Fehler dabei war. Die Wurfquote in der ersten Halbzeit hat das Spiel noch eng gemacht. Wir waren spielerisch ganz gut, haben aber schlecht abgeschlossen. Wir sind sehr froh, wieder eine andere Leistung und Einstellung auf die Platte gebracht zu haben, als gegen Leipzig im vergangenen Spiel", so Gensheimer nach der Partie. TVB Stuttgart gewinnt mit 30:29 beim SC Magdeburg Der TVB Stuttgart fuhr den dritten Saisonsieg ein. Die Mannschaft um Ex-Weltmeister Johannes Bitter gewann beim SC Magdeburg mit 30:29 (18:12). "Wir haben uns vor dem Spiel gewünscht, einen Auftakt wie in der letzten Saison hinzulegen, denn da haben wir nach 15 Minuten auch geführt. Wir haben uns eingeschworen und gesagt, dass wir es dieses Mal länger machen wollen und dann schauen, wie Magdeburg darauf reagiert. Das wir dann zur Halbzeit mit sechs Toren führen, hätte keiner gedacht. Magdeburg kommt immer irgendwann zurück, weil man weiß, was in dieser Halle möglich ist. Ich bin unglaublich stolz und zufrieden, dass wir die zwei Punkte mitnehmen", sagte Bitter nach der Partie.