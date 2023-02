Die Rhein-Neckar Löwen haben sich zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz der Handball-Bundesliga vorgearbeitet.

Am ersten Spieltag nach der Weltmeisterschaftspause setzten sich die Mannheimer am Donnerstag mit 40:29 (20:16) beim abstiegsbedrohten TSV GWD Minden durch. Die Ostwestfalen hielten in der ersten Hälfte bis zum 15:17 (27. Minute) mit. Danach übernahm die Mannschaft von Löwen-Trainer Sebastian Hinze das Kommando. Bester Werfer war der Mannheimer Nationalspieler Patrick Groetzki. Der Rechtsaußen erzielte beim siebten Pflichtspielsieg in Serie bei zehn Versuchen zehn Treffer.

Rhein-Neckar Löwen springen auf Platz zwei

Durch den Sieg haben die Rhein-Neckar Löwen an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga zu den Füchsen Berlin aufgeschlossen. Mit nun 31 Pluspunkten zogen sie mit den Füchsen gleich, die am Sonntag beim Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen antreten.