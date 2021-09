Rhein-Neckar Löwen verlieren Topspiel gegen den SC Magdeburg

per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen mussten am zweiten Spieltag bereits den ersten Rückschlag verkraften. Das Team von Trainer Sebastian Hinze hat das Topspiel gegen den SC Magdeburg verloren.

Im Topduell des 2. Spieltags mussten die Rhein-Neckar Löwen eine Niederlage einstecken. Der zweimalige Deutsche Meister verlor am Sonntag gegen den früheren Champions-League-Sieger SC Magdeburg mit 25:28 (11:15). Die Löwen agierten in der ersten Halbzeit gegen die starken Gäste nervös und ließen gute Chancen aus. Zwar konnten die Gastgeber in der zweiten Hälfte knapp drei Minuten vor dem Ende bis auf ein Tor verkürzen, doch Magdeburg hatte die richtige Antwort parat.

Die Gäste beherrschten die Partie am Sonntag vor 4.004 Zuschauern von Beginn an und führten in der ersten Halbzeit phasenweise sogar mit sechs Toren. Erst nach dem Wechsel konnten die Mannheimer, für die Kapitän Uwe Gensheimer elfmal erfolgreich war, besser gegenhalten. Bester Werfer beim Sieger, der nun 4:0 Punkte auf dem Konto hat, war Rechtsaußen Tim Hornke mit fünf Treffern.