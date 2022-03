Rhein-Neckar Löwen siegen bei Appelgrens Comeback

per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga die MT Melsungen 29:26 (14:14) geschlagen. Für Torhüter Mikael Appelgren war es eine ganz besondere Partie.

38 Minuten waren gespielt, als sich das Publikum in der Mannheimer SAP Arena erhob und lautstark applaudierte. Torhüter Mikael Appelgren joggte in diesem Moment auf das Feld, konnte einen Siebenmeter von Tobias Reichmann nicht parieren und verließ daraufhin wieder die Spielfläche. Wenige, auf den ersten Blick unspektakuläre Sekunden, die aber für Appelgren, die Löwen und alle, die es mit ihnen halten, von besonderer Bedeutung waren. Es war das Comeback des 32-jährigen Schweden nach mehr als zwei Jahren.

Appelgrens letztes Spiel vor mehr als zwei Jahren

Am 8. März 2020 hatte Appelgren das letzte Mal gespielt. Es folgte eine Zeit mit vielen Verletzungen. Er wurde an Schulter, Knie und Finger operiert und musste sich durch eine lange Reha kämpfen. Jetzt soll er sich langsam wieder an die Belastung gewöhnen.

Sieg gegen die MT Melsungen

Gegen die MT Melsungen, Appelgrens ehemaligen Verein, schaute er bis auf wenige Sekunden von der Bank aus zu. Er sah ein über weite Strecken gutes Spiel seiner Rhein-Neckar Löwen gegen den Tabellensechsten. Als Appelgren in der zweiten Hälfte kurzzeitig eingewechselt wurde, führte sein Team 18:16. Dann allerdings folgte die schwächste Phase der Nordbadener. Melsungen drehte das Spiel, führte zwischenzeitlich 23:19. In der turbulenten Schlussphase mit jeweils einer Roten Karte auf beiden Seiten fanden die Löwen wieder ihren Rhythmus des ersten Durchgangs und entschieden das Spiel für sich. Nach dem zweiten Sieg in Folge sind sie Tabellenzehnter.

Appelgren wird langsam rangeführt

Mikael Appelgren, der mit den Löwen 2016 und 2017 jeweils den Titel in der Bundesliga gewann, soll in den kommenden Spielen nach und nach mehr Einsatzzeit bekommen. Als er nach seinem Kurzeinsatz das Feld verließ, schüttelte er schnell den Kopf. Er war unzufrieden, dass er Reichmanns Siebenmeter nicht parieren konnte. Seinen Ehrgeiz hat der Schwede während seiner Pause scheinbar nicht verloren.

TVB Stuttgart und Balingen verlieren ihre Spiele

Verloren hat der TVB Stuttgart seine Partie gegen Tabellenführer SC Magdeburg mit 27:30 (16:16). Die Spielgemeinschaft HBW Balingen-Weilstetten musste sich der SG Flensburg-Handewitt deutlich 21:35 (11:18) geschlagen geben.