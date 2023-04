Rhein-Neckar Löwen stürmen ins DHB-Pokalfinale

Der Bundesligist aus Mannheim besiegte im Halbfinale das favorisierte Team der SG Flensburg-Handewitt mit 38:31. Überragender Akteur: Löwen-Spielmacher Juri Knorr mit zehn Toren.

Vor der beeindruckenden Kulisse von 20.000 Handballfans in der ausverkauften Arena in Köln erzielte der Mannheimer Niclas Kirkelokke das erste Tor dieses Spiels. In der Folge entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Flensburg agierte mannschaftlich geschlossener, die Rhein-Neckar Löwen punkteten vor allem individuell. Mehr und mehr spielte sich der Außenseiter aus Mannheim in einen kleinen Rausch.

Überragender Juri Knorr

Nationalspieler Juri Knorr überzeugte mit vier Toren aus dem mittleren Rückraum. In der 24. Minute konnten die Löwen durch den fünften Treffer von Linksaußen Uwe Gensheimer einen Fünf-Tore-Vorsprung herauswerfen (15:10). Im Tor überzeugte Nationalkeeper Joel Birlehm mit teilweise herausragenden Paraden. Allein Mads Mensah Larsen hielt die Norddeutschen mit seinen sieben Treffern im ersten Durchgang noch im Spiel. Mit einer 19:13-Führung gingen die Löwen in die Kabine.

Auch nach dem Wechsel konnten die Mannheimer ihre komforable Führung halten. Eine kuriose Aktion gab es in der 36. Minute, als Löwen-Torwart Birlehm den Ball aus 35 Metern im verwaisten Flensburger Tor unterbrachte (siehe Video). Auch Knorr traf weiterhin fast nach Belieben. Mitte des zweiten Durchgangs erzielte er drei Tore in Folge, am Ende war der Spielmacher mit zehn Toren erfolgreichster Schütze der Löwen.

Finale am Sonntag

Die Mannheimer brachten die Partie souverän ins Ziel und zogen mit einem 38:31-Erfolg gegen den großen Favoriten Flensburg ins Pokalfinale ein. Im Endspiel treffen die Löwen am Sonntag (15:40 Uhr/ARD) auf den SC Magdeburg, der sich am Abend im zweiten Halbfinale gegen den TBV Lemgo Lippe durchsetzte. Damit greifen die Mannheimer nach ihrem zweiten Titel seit dem Pokal-Triumph 2018.

Dabei waren die Voraussetzungen für die Rhein-Neckar Löwen alles andere als berauschend gewesen. In der Bundesliga hatten die Mannheimer zuletzt vier Niederlagen in Serie kassiert. Gegen Flensburg-Handewitt musste das Team von Trainer Sebastian Hinze auf Kapitän und Top-Torschütze Patrick Groetzki (Erkrankung) verzichten. Am Ende gewann der Underdog aus Mannheim souverän.