Rhein-Neckar Löwen beenden gegen FA Göppingen ihre Horrorserie

Die Rhein-Neckar Löwen haben ihren ersten Bundesliga-Heimsieg seit November 2023 erzielt. Gegen FA Göppingen gewannen sie mit 33:29. Matchwinner war der überragende Nationaltorwart David Späth.

16 Paraden in einem Spiel. Nach dem Abpfiff wussten die Spieler der Rhein-Neckar Löwen, bei wem sie sich zu bedanken hatten. Nationaltorwart David Späth sicherte seinem Team mit einer außergewöhnlichen Leistung den Erfolg im baden-württembergischen Duell.

Dabei kamen die Gäste aus Göppingen zunächst besser ins Spiel. Vor allem für Nationalspieler Sebastian Heymann war diese Partie eine besondere. Erstmals ging es für den 1,98 Meter-Hünen gegen seinen künftigen Arbeitgeber. Im Sommer wird der 26-Jährige, seit 2016 im Trikot der Göppinger, zum aktuellen DHB-Pokalsieger wechseln. Heymann erzielte schnell zwei Tore zum 3:1 und 4:3. Die Gäste lagen bis zur 18. Minute stets vorne, dann aber brachte Tobias Reichmann die Rhein-Neckar Löwen erstmals in Führung (9:8). Nationaltorwart David Späth war mit überragenden Paraden und einem eigenen Treffer der große Rückhalt der Gastgeber.

Pausenführung für die Rhein-Neckar Löwen

Die Gastgeber, die auf ihren Kapitän Patrick Groetzki (Verletzung an der Fußsohle) und auf Uwe Gensheimer (Verletzung nach Knie-Reha) verzichten mussten, gaben gegen Ende des ersten Durchgangs mächtig Gas und gingen nach dem vierten Treffer von Rechtsaußen Tobias Reichmann mit einer 15:11-Führung in die Pause. Die mehr als 10.000 Fans in der SAP-Arena waren aus dem Häuschen.

Das hatten sie lange nicht erlebt. Zuletzt hatten die Mannheimer ihnen eine lange Durststrecke zugemutet. Seit Ende November 2023 (26:21 gegen die HSG Wetzlar) hatten die Löwen in ihrer eigenen Höhle keinen Sieg mehr feiern können. In fünf Partien gab es neben einem Remis gleich vier Heim-Niederlagen gegen Eisenach, Flensburg, Hamburg und Berlin.

Towart David Späth mit überragender Leistung

Die Löwen legten im zweiten Durchgang los wie die Feuerwehr. Nach 34 Minuten hatten die Gastgeber beim 18:12 erstmals einen komfortablen Sechs-Tore-Vorsprung. Göppingens Coach Markus Baur beorderte den jungen Julian Buchele zwischen die Pfosten, und der Youngster hielt sein Team im Spiel. Nach 44 Minuten waren die Gäste beim 19:21 plötzlich wieder dran. Doch die Rhein-Neckar Löwen ließen sich das Heft nicht mehr aus der Hand nehmen. Am Ende gab es einen verdienten 33:29-Sieg. Der erste Heimerfolg nach zuletzt vier Niederlagen in eigener Halle.

In der Tabelle zogen die Rhein-Neckar Löwen an den Göppingern vorbei. Die Mannheimer sind jetzt Neunter, Göppingen steht auf Tabellenplatz 11.

Nächstes Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen in der European League

Am Dienstag geht es für die Löwen mit dem nächsten Heimspiel weiter. In der EHF European League treffen die Mannheimer im Achtelfinal-Rückspiel auf den RK Nexe Nasice. Das Hinspiel hatten die RN Löwen mit 24:19 bei den Kroaten gewonnen. Die Göppinger spielen am Donnerstag in der Bundesliga gegen Tabellenführer Füchse Berlin.