Nach Olympia ist Schluss: Uwe Gensheimer, Kapitän der Rhein-Neckar Löwen und der deutschen Handball-Nationalmannschaft, beendet seine Karriere in der DHB-Auswahl.

"Ich blicke mit Stolz und Dankbarkeit auf eine lange Zeit beim Deutschen Handballbund zurück und werde die damit verbundenen Erlebnisse niemals vergessen", schrieb der gebürtige Mannheimer Gensheimer auf Instagram über seine Einsätze im Nationalteam. "Nationalspieler zu werden, war ein Kindheitstraum. Den Adler auf der Brust zu tragen und Kapitän der Nationalmannschaft zu sein, war für mich immer eine riesige Ehre."

Uwe Gensheimer über seinen Rücktritt aus der DHB-Auswahl

Entscheidung schon in Tokio gefallen

Gensheimer war seit 2014 Kapitän der Nationalmannschaft, gewann 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Bronzemedaille. Die vergangenen Olympischen Spiele in Tokio waren für den 34-Jährigen jedoch die letzten Einsätze im Nationalmannschaftstrikot. Gensheimer informierte noch in Tokio die Verantwortlichen des DHB und seine Mitspieler über seine Entscheidung.

Auch Weinhold, Pekeler und Bitter nicht mehr in DHB-Auswahl

Neben Gensheimer steht auch Rückraumspieler Steffen Weinhold (THW Kiel) nicht mehr zur Verfügung, Abwehrchef Hendrik Pekeler (THW Kiel) will eine längere Pause vom Nationalteam einlegen und lässt künftige Einsätze für die DHB-Auswahl offen. Torwart-Oldie Johannes Bitter (HSV Hamburg) möchte nach der verpassten Olympia-Medaille in Japan nur noch im Notfall einspringen. DHB-Präsident Andreas Michelmann bedankte sich bei allen Spielern. "Alle vier sind Gesichter unserer Sportart, haben das Publikum begeistert und viele Kinder motiviert", sagte er.

Gensheimer 16 Jahre im Nationaltrikot

Gensheimer spielte zuletzt beim Turnier in Tokio zwar nur noch eine Nebenrolle, zählte davor aber jahrelang zu den Stützen des Teams. Der 34-Jährige lief bereits 2005 erstmals für die deutsche Handball-Nationalmannschaft auf, seine erste große internationale Meisterschaft bestritt er 2010 die Europameisterschaft in Österreich.

Ein großer Titel mit der DHB-Auswahl blieb Gensheimer, der abgesehen von einem dreijährigen Einsatz für Paris St. Germain seine gesamte Karriere bei den Rhein-Neckar Löwen spielt, aber verwehrt: Beim EM-Titel 2016 fehlte Gensheimer verletzt. Mit 921 Toren in 204 Länderspielen ist der Mannheimer, der seine Karriere beim TV 1892 Friedrichsfeld begonnen hat, drittbester Werfer der deutschen Handball-Geschichte.

Dank von Bundestrainer Gislason an Gensheimer

"Ich hätte mir sehr für uns alle, aber insbesondere Uwe, Steffen, Peke und Jogi gewünscht, dass wir in Tokio erfolgreich gewesen wären und das Halbfinale erreicht hätten", sagte Bundestrainer Alfred Gislason über das Quartett. "Uwe habe ich erst in meiner Zeit als Bundestrainer kennen lernen dürfen. Ich schätze ihn und seine Qualitäten als Kapitän sehr", so der Bundestrainer.