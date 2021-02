Die Rhein-Neckar Löwen haben das Top-Spiel in der Handball-Bundesliga bei den Füchsen Berlin deutlich mit 29:23 (18:11) für sich entschieden.

Die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb setzte sich im Duell der Verfolger beim Hauptstadtklub durch und schob sich mit 25:9 Punkten auf Rang zwei hinter Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt. Die Berliner rutschten vorerst auf den dritten Tabellenplatz ab (23:11).

Kohlbacher erfolgreichster Werfer

Nach der überraschenden Bundesliga-Niederlage gegen Frisch Auf Göppingen am vergangenen Sonntag und zwei erfolgreichen Auftritten in der Europa League konnten die Löwen in der Liga wieder jubeln. Entsprechend gut gelaunt war Löwen-Trainer Schwalb. "Ich freue mich für die Jungs. Sie haben von der ersten Minute alles in die Waagschale geworfen und beherzigt. Wir haben heute einen Sahnetag erwischt und keine einfachen Tore zugelassen", lobte er den Auftritt seiner Mannschaft.

Garanten für den Erfolg waren die Nationalspieler Jannik Kohlbacher mit acht Toren und Uwe Gensheimer mit sieben Treffern. Bei den Berlinern war der dänische Rechtsaußen Hans Lindberg mit vier Treffern am erfolgreichsten.