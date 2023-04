Rhein-Neckar Löwen kassieren herbe Packung in Berlin

Die Rhein-Neckar Löwen unterliegen am 27. Spieltag der Handball-Bundesliga unerwartet deutlich bei den Füchsen Berlin.

Eine Woche nach dem Triumph im DHB-Pokal sind die Rhein-Neckar Löwen im harten Alltag der Handball-Bundesliga gelandet.

Bei den Füchsen Berlin unterlag die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze mit 24:38 (12:20). Bester Werfer der Gäste war Lukas Nilsson mit sechs Toren. Als Tabellenfünfter mit 37:17 Punkten haben die Löwen keine Chance mehr, ins Titelrennen der Bundesliga einzugreifen. Berlin liegt punktgleich mit Tabellenführer THW Kiel auf Rang zwei (jeweils 43:9).

Pokaltriumph gegen Magedeburg

Einen Titel hatte sich die Mannschaft in der Vorwoche bereits gesichert. Vor knapp 20.000 Zuschauern hatte die Löwen gegen den SC Magdeburg nach Siebenmeterwerfen den Pokalsieg gefeiert.

"Jetzt grade würde ich am liebsten in die Trainingshalle und arbeiten. Es fühlt sich kacke an, dass wir dieses Spiel verloren haben. Das muss sich so anfühlen für uns, aber jetzt ist es auch schön, neue Kräfte zu sammeln", sagte Hinze nach dem Spiel bei Sky vor der kommenden Länderspielpause.