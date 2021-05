Am 31. Spieltag der Handball-Bundesliga waren die Löwen bei der SG Flensburg-Handewitt zu Gast. Nach einer 16:11-Führung der Löwen zur Halbzeit, endete das Spiel 26:26. Die Eulen Ludwigshafen verloren knapp gegen Melsungen.

Nach einer zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Führung der Löwen, kämpften sich die Flensburger zurück in die Partie. Letztlich verhinderten auch neun Tore des besten SG-Werfers Mads Mensah Larsen einen Auswärtssieg der Löwen. Vizemeister SG Flensburg-Handewitt verliert mit dem Ergebnis den Tabellenführer THW Kiel etwas aus den Augen. Der Titelverteidiger setzte sich vor 1.000 Zuschauern 33:26 beim SC DHfK Leipzig durch.

Löwen-Torhüter Palicka: "Geiles Handballspiel"

Der Torhüter der Rhein-Neckar Löwen, Andreas Palicka, zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Es war ein geiles Handballspiel. Ich finde, in der ersten Halbzeit hat man deutlich gesehen, dass eine Mannschaft (Flensburg, a.d.Red.) viel mehr unter Druck stand als die Andere. Wir als Löwen konnten da einfacher aufspielen. Wir haben auch eine tolle Leistung gezeigt." Die zweite Halbzeit habe die bisherige Saison der Löwen widergespiegelt, sagt er weiter: "Eigentlich waren wir das bessere Team. Wir hätten auch den Sieg holen können, aber ein Unentschieden in Flensburg ist auch in Ordnung. Wir haben auch gezeigt, was in unserer Mannschaft steckt. Wir arbeiten seit Wochen daran, unsere Leistung und Lockerheit zu finden."

Groetzki fällt mehrere Wochen aus

Vor dem Spiel teilte der Verein mit, dass Patrick Groetzki wegen einer Bänderverletzung am Fuß mehrere Wochen fehlen wird. Der Rechtsaußen knickte im Training um und fällt vorerst aus, hieß es. Zur genauen Ausfallzeit Groetzkis machte der zweimalige deutsche Meister keine Angaben. Dennoch könnte auch die mögliche Olympia-Teilnahme des 31-Jährigen in Gefahr geraten. Ende Juni nimmt die deutsche Nationalmannschaft ihre Vorbereitung für das Turnier vom 23. Juli bis 8. August in Tokio auf.

Eulen verlieren im Abstiegskampf

Gar keine Punkte gab es am Donnerstagabend im Abstiegskampf für die Eulen Ludwigshafen. Das Team von Trainer Benjamin Matschke verlor im Auswärtsspiel gegen die MT Melsungen knapp mit 23:25 (14:13).

Dabei waren die Eulen langen in Führung. In der Schlußphase aber erhöhte Melsungen den Druck und drehte das Spiel.