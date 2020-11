Bundesliga-Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen ist mit einem Sieg in die European League der Handballer gestartet.

Die Rhein-Neckar Löwen sind erfolgreich in die Gruppenphase der European League gestartet. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstag beim dänischen Erstligisten GOG Handbold mit 37:32 (19:14). Vor 500 Zuschauern war der überragende Romain Lagarde mit zehn Treffern erfolgreichster Torschütze der Nordbadener. Die ersten beiden Partien der Löwen in dem Wettbewerb waren coronabedingt ausgefallen.

GOG Gudme - Rhein-Neckar Löwen 32:37 (14:19) Tore: Gudme: Jakobsen (14), Pytlick (8), Andersen (3), Garsdal (2), Kildelund (2), Bergendahl (1), Clausen (1), Gidsel (1) Löwen: Lagarde (10), Groetzki (9), Kirkelokke (8), Nielsen (5), Ahouansou (2), Nilsson (2), Tollbring (1) Zuschauer: 381

Der zweifache deutsche Meister trat in Gudme ohne die geschonten Stammkräfte Uwe Gensheimer, Jannik Kohlbacher und Andy Schmid an. Entsprechend schwer tat sich die neu formierte Mannschaft von Trainer Martin Schwalb in den Anfangsminuten und musste sich in der Abwehr erstmal finden.

Löwen drehen das Spiel

Nach einem 9:11-Rückstand (19.) führte der Bundesligist aber trotz der Roten Karte gegen Lukas Nilsson (23.) schon zur Pause mit 19:14. Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Löwen ihren Vorsprung problemlos.

Die ursprünglich für Oktober angesetzten Spiele der Löwen in der European League gegen RK Trimo Trebnje aus Slowenien und Grundfos Tatabanya KC aus Ungarn waren wegen Coronafällen bei den Gegnern verschoben worden.