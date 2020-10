Am vierten Spieltag der Handball-Bundesliga haben sowohl die Rhein-Neckar Löwen als auch die Eulen Ludwigshafen ihre Heimspiele verloren.

Der zweimalige deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen hat am vierten Spieltag der Handball-Bundesliga die erste Saisonniederlage kassiert. Das Team von Trainer Martin Schwalb verlor in eigener Halle 23:28 (12:16) gegen DHfK Leipzig und musste die Tabellenführung an die Sachsen abgeben. Sieben Tore von Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer reichten den Löwen nicht, auf der Gegenseite war Linksaußen Lukas Binder mit sechs Treffern bester Werfer. Löwen-Trainer Martin Schwalb war nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit der Leistung seiner Mannschaft unzufrieden: "Wir haben von der ersten Minute an Probleme mit dem Ball gehabt. Wir haben zu viele Fehler produziert und dadurch verliert man ein Spiel zurecht." Aufgrund der bisher sehr starken Saison wäre zudem "mit so einer Leistung nicht zu rechnen" gewesen. "Es war klar, dass wir eine gute Leistung bringen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen und diese hat aber bei weitem gefehlt. Wir müssen den Jungs jetzt die Augen öffnen, um zu zeigen, was wir verbessern müssen."

Rhein-Neckar Löwen - DHfK Leipzig 23:28 (12:16) Tore Rhein-Neckar Löwen: Gensheimer 7/3, Groetzki 5, Lagarde 3, Tollbring 3, Lagergren 2, Patrail 2, Gislason 1 DHfK Leipzig: Binder 6, Larsen 5, Wiesmach 5, Krzikalla 4/4, Mamic 4, Ph. Weber 3, Milosevic 1 Strafminuten: 6 / 6

Eulen noch ohne Sieg

Auch die Eulen Ludwigshafen haben am 4. Spieltag ihr Heimspiel verloren. Gegen den SC Magdeburg musste Ludwigshafen mit 22:28 (11:13) die nächste Niederlage der Saison hinnehmen. Die Eulen haben alle bisherigen Spiele verloren und stehen aktuell auf dem letzten Tabellenplatz.