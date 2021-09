Rhein-Neckar Löwen verpassen Gruppenphase der EHF European League

Die Rhein-Neckar Löwen haben die Gruppenphase der EHF European League verpasst. Nach dem Remis vor acht Tagen in eigener Halle unterlagen die Kurpfälzer im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde mit 28:33 (13:18) beim portugiesischen Topklub Benfica Lissabon.

Insbesondere in der ersten Halbzeit zeigten die Rhein-Neckar Löwen im Rückspiel in der portugiesischen Hauptstadt keine gute Leistung und lagen bereits zur Pause mit fünf Treffern zurück. In den zweiten 30 Minuten konnte der Bundesligist zwischenzeitlich zwar noch einmal auf zwei Tore herankommen, doch am Ende stand die verdiente 28:33-Niederlage.

Schwache Ausbeute der Löwen

Die Kurpfälzer hatten vor 1000 Zuschauern aufgrund einer Vielzahl an technischen Fehlern und einer miserablen Chancenverwertung allerdings zu keiner Zeit eine echte Chance auf das Weiterkommen, Lissabon konnte immer wieder leicht davonziehen. Bester Schütze der Löwen war Nationalspieler Juri Knorr mit sechs Treffern.

Nach dem 31:31 im Hinspiel in Heidelberg sind die Rhein-Neckar Löwen damit in der Qualifikation zur EHF European League ausgeschieden.