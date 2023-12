Rhein-Neckar Löwen mit Pokal-Kracher im Viertelfinale

Die Rhein-Neckar Löwen treffen im Viertelfinale des DHB-Pokals auf den SC Magdeburg. Als Favorit gelten sie in dieser Partie nicht - dafür als Pokal-Angstgegner der Magdeburger.

Es war ein spannender Abend mit einem glücklichen Ende für die Rhein-Neckar Löwen: Nach einem engen Finale, das auch in der Verlängerung keinen Sieger hervorbrachte, konnte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze im anschließenden Siebenmeterwerfen gegen den SC Magdeburg durchsetzen und somit den zweiten DHB-Pokalsieg der Vereinshistorie feiern. Der Weg zur Titelverteidigung führt nun erneut über die Magdeburger - die Auslosung der Viertelfinalspiele am 3. und 4. Februar ergab ein Wiedersehen der beiden Endspiel-Teilnehmer. Die anschließenden Final Four (Halbfinals, Spiel um Platz 3, Finale) finden am 13. und 14. April in der LANXESS arena in Köln statt.

Der SC Magdeburg zeigt sich in dieser Saison in einer guten Verfassung, dürfte nicht nur aufgrund des Heimvorteils als Favorit gelten. Erst im Juni konnte der Vizemeister die EHF Champions League gewinnen, zudem steht er aktuell an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Zu einem Aufeinandertreffen mit den Löwen kommt es aber nicht erst im Februar, sondern bereits am Samstag (16.12., 18:30 Uhr) in der Bundesliga. Magdeburg sollte dabei nicht nur in Topform, sondern angesichts des verlorenen Endspiels auch topmotiviert sein.

Eine gute Pokalbilanz macht Hoffnung

Die Form der Löwen ist wechselhaft. Von den vergangenen zehn Pflichtspielen konnten sie nur vier gewinnen, hinzu kommen fünf Niederlagen sowie das Remis gegen Lemgo Lippe am vergangenen Wochenende. Aktuell stehen sie damit auf Platz sechs, acht Punkte hinter dem Magdeburger Tabellenführer, der zudem eine Partie weniger gespielt hat. Mut werden sie jedoch aus der Pokal-Bilanz ziehen können, denn: Während die Löwen in der Liga seit saisonübergreifend fünf Partien auf einen Sieg gegen die Sachsen-Anhaltiner warten, konnten sie im DHB-Pokal alle drei Duelle für sich entscheiden und gelten somit trotz Außenseiter-Rolle als Angstgegner des SCM. Um diese Serie weiter ausbauen zu können, müssten die Löwen im Februar jedoch in Topform nach Magdeburg reisen.

Das Viertelfinale in der Übersicht:

SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen

TuS N-Lübbecke - MT Melsungen

Füchse Berlin - VfL Gummersbach

HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt