"Das kannst du nicht malen": Rhein-Neckar Löwen feiern Pokalsieg

Die Rhein-Neckar Löwen sind überglücklich. Der DHB-Pokalsieg gegen den SC Magdeburg ist die Krönung für eine starke Saison, den Meistertitel haben die Löwen dagegen abgehakt.

"Ich kann nicht mehr, ich bin einfach nur leer." Die ersten Worte von Uwe Gensheimer nach dem DHB-Pokal-Triumph gegen den SC Magdeburg lassen erahnen, welche Last den Rhein-Neckar Löwen nach dem Endspiel des Final-Four-Turniers von den Schultern gefallen sein muss. Vor 19.750 Fans in Köln setzten sich die Löwen in einem absoluten Final-Krimi erst im Siebenmeterwerfen die Pokal-Krone auf - mit gleich mehreren Matchwinnern.

Einer davon war Gensheimer selbst. Mit neun Treffern war er der beste Torschütze seines Teams, traf zudem den ersten Siebenmeter im finalen Shootout, nahm das aber relativ gelassen zur Kenntnis. "Der Coach hat gesagt, ich soll den ersten nehmen", lachte der Linksaußen nach Spielende in Richtung seines Trainers Sebastian Hinze, der ebenfalls überglücklich war.

Löwen-Trainer Hinze: "Das kannst du nicht malen"

"Das kannst du nicht malen, mit dem Spielverlauf ist das ja verrückt", so Hinze, über den zweiten Pokalerfolg der Löwen nach 2018. Kurz vor Ende verspielte Hinzes Team seinen Vorsprung, den es fast das ganze Spiel über halten konnte. Magdeburg hatte in den letzten Sekunden der Partie sogar die Chance zur Führung von der Siebenmeterlinie. Dass es die Löwen doch noch in die Verlängerung schafften, hatten sie David Späth zu verdanken.

Der 20 Jahre alte Torhüter parierte den Siebenmeter - und war im Anschluss an die Partie sprachlos. "Ich kann noch nicht alles in Worte fassen. Es ist einfach ein überragendes Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll." Dann fand das Keeper-Talent aber doch noch lobende Worte für seine Torhüter-Kollegen Joel Birlehm und Mikael Appelgren. "Wir sind ein Team, arbeiten jeden Tag zusammen und ich lerne viel von beiden und jeder freut sich für jeden", so Späth.

Belohnung nach schwerer Phase

Im Siebenmeterwerfen war es allerdings Birlehm, der sich an Späth ein Beispiel nahm und den vierten und vorentscheidenden Siebenmeter der Magdeburger parierte. "Von so etwas wie heute träumt man. Das ist Wahnsinn", sagte der sichtlich gerührte Birlehm nach der Partie. "Ich bin einfach froh, weil wir die letzten Wochen viel Scheiße gefressen haben, dass es heute gereicht hat und wir uns heute belohnt haben."

Die Löwen hatten in den vergangenen Wochen mit vier Niederlagen in Serie ihre gute Ausgangsposition im Meisterschaftsrennen verspielt. Derzeit liegen sie auf dem fünften Platz. "Im Titelrennen jetzt noch einmal richtig anzugreifen, ist bei sechs Punkten Rückstand auf die Spitze absolut unrealistisch", sagte Coach Hinze deshalb mit Blick auf die Liga-Ziele. Der Stimmung dämpfte das am Sonntag aber keinesfalls, wie Veranstaltungswart Birlehm auf die Pokal-Party durchblicken ließ: "Beim ersten Mannschaftsabend, den ich organisiert habe, haben David und ich die Tanzfläche eröffnet. Das kann heute wieder passieren."

Mitgefühl mit Magdeburg

Größe im Sieg bewies auch Mittelmann Juri Knorr, indem er Mitgefühl mit den Verlierern zeigte. "Es war ein Spiel für die Geschichtsbücher. Mir tut es extrem leid für Magdeburg", so Knorr, der selbst schon das Gefühl der drohenden Niederlage gespürt hatte. "Es war ein Wahnsinns-Kampf, beide hätten den Sieg heute verdient gehabt." Sein Team habe heute einfach das Quäntchen Glück mehr gehabt.