Rhein-Neckar Löwen verlieren knapp gegen THW Kiel

Die Rhein-Neckar Löwen sind aus dem DHB-Pokal ausgeschieden. Gegen den Handball-Rekordmeister THW Kiel verloren die Mannheimer im Viertelfinale mit 24:26 (13:12).

Die Rhein-Neckar Löwen konnte die schier unersättlichen Titeljäger des THW Kiel auf der Jagd nach der nächsten Trophäe nicht stoppen. Vor 2.500 Fans verloren die Löwen das Topspiel im Viertelfinale des DHB-Pokals, hielten gegen Rekord-Pokalsieger Kiel aber bis zum Ende dagegen.

Mannheimer gestalten Spiel lange offen

Mit ihrem neuen Trainer Ljubomir Vranjes legten die Mannheimer einen guten Start hin und führten schnell mit 4:1 (6.). Angetrieben von Topstar Sander Sagosen kamen die Gäste dann aber besser ins Spiel und gingen mit 7:6 erstmals in Führung (17.). Die kampfstarken Gastgeber hielten die Begegnung aber bis in die Schlussphase offen, auch wenn sie sich gegen die starke Kieler Abwehr schwertaten.

Der nervenstarke THW hatte aber das bessere Ende für sich und peilt beim Final Four in Hamburg (23./24. April) seinen zwölften Pokalsieg an.