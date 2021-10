Die Rhein-Neckar Löwen haben einen ersten Schritt aus der sportlichen Krise gemacht. In der 2. Runde des DHB-Pokals gewannen sie gegen Ligarivale SC DHfK Leipzig. Auch der TVB Stuttgart war siegreich.

Der Handball-Bundesligist aus Mannheim setzte sich am Dienstagabend mit 31:24 (15:12) beim Ligarivalen SC DHfK Leipzig durch und zog damit ins Achtelfinale ein. Bester Werfer der Mannheimer, die am vergangenen Wochenende beim 30:35 gegen den TVB Stuttgart noch schwer enttäuscht hatten, war Ex-Nationalspieler Uwe Gensheimer mit acht Toren. In der Liga geht es für das Team von Interimstrainer Klaus Gärtner nun am Sonntag beim Bergischen HC weiter.

Auch der TVB Stuttgart erreichte das Achtelfinale durch ein 34:26 bei DJK Rimpar Wölfe. Zweitligist Eulen Ludwigshafen unterlag hingegen denkbar knapp dem Bundesligisten GWD Minden mit 23:24 (9:12.)