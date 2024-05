Gänsehaut pur: Uwe Gensheimer feiert hochemotionalen Abschied

per Mail teilen

Uwe Gensheimer hat sein letztes Spiel für die Rhein-Neckar Löwen bestritten. Einem der besten deutschen Linksaußen der Geschichte wurde in der heimischen Arena ein hochemotionaler Abschied bereitet.

Er kann es noch: Es lief die vierte Spielminute in der Partie der Rhein-Neckar Löwen gegen den SC Magdeburg, da betrat Uwe Gensheimer das erste Mal die Platte und verwandelte einen Siebenmeter unter großem Jubel wuchtig zum 1:3.

Gensheimer absolvierte gegen den neuen Deutschen Meister sein letztes Pflichtspiel für die Rhein-Neckar Löwen. Der 37-Jährige beendet nach der Saison wegen anhaltender Verletzungsprobleme seine Karriere, wechselt danach als Sportchef ins Management der Löwen.

Rein sportlich erlebten die Löwen einen erneut enttäuschenden Abend. Am Ende stand eine klare 24:31 (11:19)-Niederlage. Doch das geriet in der SAP Arena aber zur Nebensache. Dieser Abend gehörte Uwe Gensheimer, der die Halle in der 29. Minute trotz klarem Rückstand zum Jubeln brachte, als er einen für ihn typischen Dreher sehenswert im Kasten unterbrachte.

Den letzten seiner vier Treffer markierte Gensheimer in der Schlussminute, als die Magdeburger ihren Respekt erwiesen und den Linksaußen ungehindert zum 21:34-Endstand abschließen ließen. Was folgte, war Gänsehaut pur. Unter minutenlangen "Uwe-Uwe"-Sprechchören verließ der sichtlich gerührte Routinier das Parkett. Das Spiel lief anschließend noch eine knappe Minute, doch Handball wurde nicht mehr gespielt. Stattdessen wurde Gensheimer weiter vom Publikum gefeiert und von beiden Team beklatscht.

Uwe Gensheimer - eine beeindruckende Karriere

Der Routinier war über Jahre die Galionsfigur des deutschen Handballs, ein Wegbereiter und Vorbild, eine Art Popstar und eine Ikone. Auch wenn die Hoffnung auf die ganz großen Titel mit der Nationalmannschaft unerfüllt blieb, war es der gebürtige Mannheimer, der seine Sportart im letzten Jahrzehnt wie kaum ein anderer nach vorne gebracht hat.

Trophäen gewann Gensheimer, der 2021 aus dem Nationalteam zurückgetreten war, dafür mit den Löwen. Im Trikot der Mannheimer, für die er bis auf eine dreijährige Unterbrechung bei Paris St. Germain (2016 bis 2019) immer auflief, gelangen dem Rechtshänder mit dem irren Wurfrepertoire in 435 Partien unglaubliche 2.438 Tore. Er führte den Klub als Kapitän zum ersten Titel der Klubgeschichte (EHF-Pokal 2013) und zur ersten deutschen Meisterschaft (2016). Das siegreiche Finale um den DHB-Pokal gegen Magdeburg vor einem Jahr war Gensheimers letztes großes Spiel mit den Löwen.

Noch emotionaler wurde es nun nach Gensheimers Abschied gegen Magdeburg. Sein letzter Auftritt in der SAP Arena war es dagegen nicht. Einmal noch wird er das Trikot der Löwen überstreifen: Das offizielle Abschiedsspiel terminierte der Klub auf den 5. Februar 2025.