Rhein-Neckar Löwen: Sportchef Gensheimer hat Europapokal-Ränge als Ziel

Diese Saison läuft für die Rhein-Neckar Löwen durchwachsen. Mit einem neuen Trainer, aber ohne Top-Star soll es wieder aufwärtsgehen. Uwe Gensheimer will seinen Teil dazu beitragen.

Sportchef Uwe Gensheimer ist davon überzeugt, dass der Weg der Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga in den nächsten Jahren wieder nach oben führt. "Wir wollen die europäischen Plätze angreifen", sagte der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft im Interview mit dem "Mannheimer Morgen".

Mit Machulla und ohne Knorr Richtung Europa?

Es sei der "Anspruch" des Vereins, in einem internationalen Wettbewerb vertreten zu sein. Zur neuen Saison kommt mit Maik Machulla der zweifache Flensburger Meistertrainer zu den Löwen, die allerdings ihren Topstar Juri Knorr an den dänischen Erstligisten Aalborg verlieren.

Gensheimer ist dennoch zuversichtlich. "Wir sind für die Zukunft sehr gut gerüstet. Ich glaube an diese Mannschaft", sagte der 38-Jährige, der in den vergangenen Wochen mehrere Transfers tätigte und den Kader gewaltig umbaut. Momentan sind die Löwen in der Bundesliga Siebter. "Und das ist der Platz, wo wir meiner Meinung nach momentan wirtschaftlich und sportlich in dieser Liga hingehören", sagte Gensheimer.