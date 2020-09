In der European League bestreiten die Rhein-Neckar Löwen am Dienstag ihr erstes Pflichtspiel seit einem halben Jahr. Die Hoffnungen auf eine bessere Saison ruhen auf Trainer Martin Schwalb. Er sorgte für einen erstaunlichen Wandel.

Martin Schwalb hat in seiner Handball-Karriere nicht nur viel gewonnen, sondern noch mehr erlebt. Eine solch lange Saisonvorbereitung wie in diesem Jahr - übrigens seine 17. als Trainer - war dann aber doch eine neue Erfahrung für den gebürtigen Stuttgarter, der seit Februar bei den Rhein-Neckar Löwen als Nachfolger des entlassenen Kristján Andrésson das Sagen hat.

"Ein echter Gewinn für die Löwen"

Die Wochen seit dem Trainingsstart Mitte Juli nutzte der 57-Jährige, um den Bundesligisten mehr und mehr nach seinen Vorstellungen umzubauen. Ohne dabei die Brechstange zu nehmen, weshalb Schwalb die Spieler auf seinem Weg der Erneuerung hinter sich weiß. "Was Martin macht, hat Hand und Fuß: Er ist ein echter Gewinn für die Löwen", sagt Weltklasse-Linksaußen Uwe Gensheimer, der in vielerlei Hinsicht eine zentrale Rolle in den Planungen des Trainers einnimmt.

Kapitän Gensheimer als Wunschbesetzung

Seit dieser Saison ist Gensheimer wieder alleiniger Kapitän des zweifachen deutschen Meisters, nachdem es in der vergangenen Runde noch ein Trio aus ihm, Andy Schmid und Torwart Mikael Appelgren gegeben hatte. "Er ist eine der größten Persönlichkeiten im deutschen Handball und ein Sohn der Rhein-Neckar Löwen. Niemand kennt diesen Club besser als er. Er war meine Wunschbesetzung für diese Position", erklärt Schwalb seine Wahl, die der Trainer ausdrücklich nicht als Entscheidung gegen Appelgren verstanden haben will. "Ich möchte einen Feldspieler als Kapitän, weil er näher am Geschehen ist." Das trifft auf Gensheimer zu, zumal der etatmäßige Linksaußen neuerdings auch als Alternative zu Mittelmann Schmid zum Einsatz kommt.

Varianten für den Erfolg?

Vielleicht auch wieder am Dienstag (18.45 Uhr) im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Gruppenphase der European League beim dänischen Erstligisten TTH Holstebro. "Uwe ist ein schlauer Spieler, er kann das", sagt Schwalb, der die Löwen flexibler, variabler und weniger ausrechenbar machen will. Im Angriff, aber ebenso in der Deckung, in der die Nordbadener zuletzt neben der klassischen 6:0-Formation auch eine 3:2:1- oder 5:1-Variante einstudierten.

Mischung aus Lockerheit und "in den Hintern treten"

Das alles soll dann laut Schwalb in einer "Philosophie" enden, auf die "wir stolz sein können und die die anderen erschreckt." Beim Vorbereitungsturnier der baden-württembergischen Erst- und Zweitligisten, das die Löwen vor etwas mehr als einer Woche gewannen, waren von den Neuerungen schon einige Dinge zu sehen.

Vor allem aber kehrte bei den Löwen unter Schwalb die Lockerheit zurück. Deutlich wurde das schon in den wenigen Begegnungen vor der Corona-Zwangspause. "Martin hat für einen Stimmungswandel gesorgt", berichtet Gensheimer. Den Trainer deshalb aber zu einem Gute-Laune-Onkel zu erklären, wäre dann doch deutlich zu kurz gegriffen, wie Rechtsaußen Patrick Groetzki bestätigt: "Er weiß auch, wann er uns in den Hintern treten muss."