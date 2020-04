Martin Schwalb ist seit Ende Februar neuer Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Kaum im Amt ruht auch schon der Spielbetrieb aufgrund der Corona-Krise. Der 56-Jährige zeigt sich trotzdem optimistisch, dass die Handball-Bundesliga die Pandemie übersteht.

"Auch die Klubs, die nicht zu den Top-Vereinen gehören, sind sehr gut aufgestellt. Das wird dort mit viel Liebe aufgebaut und strukturiert, da hängen viele Leute dran und halten zusammen", sagte Schwalb im "#1team1podcast" der Rhein-Neckar Löwen.

"Wir Handballer sind sehr solidarisch"

Der frühere Nationalspieler baut bei der Bewältigung der Corona-Krise vor allem auf das Gemeinschaftsgefühl, das viele Akteure und Klubs eint: "Wir Handballer sind sehr solidarisch. Ich hoffe, dass uns auch viele Sponsoren treu bleiben - wenngleich es jetzt nicht leicht wird."

Gehaltskürzungen "bringen uns nicht um"

Mit Gehaltskürzungen sei zu rechnen, so Schwalb weiter - und diese seien auch legitim: "Und wenn wir am Ende mit 20 Prozent weniger leben müssen, dann bringt uns das auch nicht um. Dann schnallen wir den Gürtel eben etwas enger."

Corona-Infektion "hat mich ausgebremst"

Das Coronavirus hatte vor knapp drei Wochen auch Schwalb erwischt, der Löwen-Trainer war positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Rückblickend sei das eine schwere Zeit gewesen, so der 56-Jährige: "Das hat mich auf mehreren Ebenen mitgenommen. Zum einen hat es mich ausgebremst, weil ich gerne weitergearbeitet hätte. Zum anderen ist es eine Erkrankung, von der keiner so genau weiß, wie sie verläuft."

Es sei eine große Unsicherheit gewesen, sagte Schwalb, zumal er aufgrund einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gehört. "Es war so, dass mich das Gesundheitsamt am Telefon informiert hat über die Diagnose und die junge Ärztin fragte nach Vorerkrankungen. Als ich sagte, ich hätte einen Herzinfarkt gehabt, sagte sie nur "Oh". Das ist dann alles ein bisschen anstrengend für den Kopf - auch wenn ich es nicht überdramatisieren möchte. Am Ende ist ja alles gutgegangen. Mittlerweile bin ich wieder negativ getestet", sagte der Ex-Profi.

Nun hofft Schwalb darauf, dass die Handball-Bundesliga möglichst bald ihren Betrieb wiederaufnimmt. Man könne den Menschen dadurch die aktuell schwere Zeit vielleicht etwas erträglicher gestalten, so der Löwen Coach: "Ich glaube, wenn wieder Sport zu sehen ist, ist das ein schönes Signal für die Menschen. Wir wären doch alle froh, wenn wir wieder ein Stück weit Normalität und Freude im Leben hätten."