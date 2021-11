"Bleibt diesem Verein fern!": Andy Schmids Klartext gegen Internet-Bashing

per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen bekommen für ihren schwachen Saisonstart im Internet viel Hass ab. Spielmacher Andy Schmid kontert die üblen Posts der "Social-Media-Rambos" mit einem emotionalen Statement.

In dieser Saison sind die Löwen zahm. In elf Spielen kassierten die erfolgsverwöhnten Mannheimer (Deutscher Meister 2016 und 2017, Pokalsieger 2018) schon sechs Niederlagen. Dafür werden sie von einigen Fans in sozialen Netzwerken zerrissen. Auf der Facebook-Seite des Vereins kommentierten User die aktuelle sportliche Situation mit Aussagen wie "Das ist kein Pech mehr, das ist Dummheit", "Wir sind die Lachnummer der Liga" und "Zum Schämen und tot lachen".

Kurz nach der 24:25-Niederlage der Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch Abend in Melsungen reagierte Spielmacher Andy Schmid auf seinem Instagram-Kanal emotional: "Ja, die Situation ist nicht gut, sie ist sogar recht besch…!"

Berechtigte Kritik daran sei angebracht "aber es gibt Leute, die haben bei Mama und Papa früher zu wenig zugehört, wie man sich respektvoll verhält! An euch: Bleibt diesem Verein fern, sucht euch ein anderes Ziel für eure Anfeindungen!"

Seit seinem Wechsel 2010 nach Mannheim entwickelte sich der Schweizer Nationalspieler (194 Länderspiele) zu einem der weltbesten Spielmacher im Handball. Doch Schmid, der fast seine gesamte Karriere in Mannheim verbrachte, erinnert sich auch an schlechte Zeiten und mahnt: "Nichts ist selbstverständlich, erst recht nicht für einen Verein, der mit grosskotzigen Sprüchen den grossen Wurf landen wollte und immer wieder ausgelacht wurde, als es nicht nach Plan lief. Dies haben wir gemeinsam gedreht: Mit Anstand, Demut und harter Arbeit – sowohl auf, wie auch neben dem Feld!"

Diesen demütigen und respektvollen Umgang fordert der Schweizer, der Mannheim nach dieser Saison verlassen wird, wieder ein. Zum Abschluss seines Statements dankt er den "richtigen Löwen-Fans" für die Unterstützung.

Positive Reaktionen auf Klartext-Post

Unter dem Posting, das schon über 12.000 Mal "geliked" wurde, erhält Schmid viel Zuspruch. Handball-Legende Stefan Kretzschmar zollt dem 38-Jährigen "Respekt". Nationalspieler Marcel Schiller von Göppingen lobt Schmids "starke Worte". Auch der ehemalige KSC-Torhüter Dirk Orlishausen "kann es nachempfinden" und ist "voll deiner Meinung".