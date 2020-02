Gegen den direkten Konkurrenten um einen Europapokalplatz haben die Löwen vor heimischer Kulisse verloren. Jetzt ist sogar das Minimalziel in Gefahr.

Nach der Winterpause ist vor der Winterpause – zumindest wenn es um die Gemütslage bei den Rhein-Neckar Löwen geht. Denn viel geholfen hat die spielfreie Zeit den Löwen scheinbar nicht. Bei der ersten Partie im neuen Jahr setzte es für die Mannheimer eine bittere Niederlage: Vor heimischer Kulisse, gegen einen direkten Konkurrenten. 30 zu 33 hieß es aus Sicht der Löwen nach intensiven 60 Minuten gegen den Tabellennachbarn aus Melsungen, die damit auf einen Punkt an die Mannheimer herangerückt sind.

Dabei sollte es in diesem Jahr doch eigentlich alles besser werden. Spielmacher Andy Schmid hatte vor der Partie noch angekündigt, dass ab jetzt jedes Spiel ein kleines Finale sei. Zudem gab der Verein stolz die Verpflichtung des isländischen Nationalspielers Ymir Örn Gislason bekannt. Er soll den verletzten Kreisläufer Jesper Nielsen ersetzen. Und dann das: Direkt im Endspiel Nummer Eins gehen die Löwen als Verlierer von der Platte.

Saisonziel ist in Gefahr

Mit 28 Punkten rangieren die Löwen auf Platz 6, die Qualifikation für die Champions League – vor der Saison noch als Ziel ausgegeben – rückt immer mehr in weite Ferne. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Flensburg-Handewitt und Platz 2 mittlerweile, die jedoch eine Partie mehr absolviert haben. Dennoch: Angesichts der Leistung gegen Melsungen erscheint die Champions League momentan undenkbar, viel mehr wackelt sogar die Qualifikation für den EHF-Pokal. Mit Platz 6 sind die Löwen aktuell zwar noch im Soll, rutschen sie jedoch einen weiteren Platz ab, wird es kommende Saison keine Europapokalspiele in der SAP Arena zu bewundern geben.

Kommende Partien werden richtungsweisend

In der Bundesliga geht es mit Wetzlar, Lemgo, Hannover und Leipzig in den nächsten Partien gegen Mannschaften, die in ähnlichen Tabellensphären schweben wie die Löwen. Drei der kommenden vier Spiele sind Heimspiele für die Löwen, daher sind Siege eigentlich Pflicht, wenn die Mannheimer noch einmal oben angreifen wollen. Vielleicht hilft ihnen ja auch das anstehende Europapokalspiel am Sonntag gegen den französischen Klub Usam Nimes Gard, Selbstvertrauen für die Bundesliga zu tanken. Leicht wird das jedoch nicht: Die Franzosen liegen in der heimischen Starlique immerhin auf Rang 3. Und im Gegensatz zu den Mannheimern sind sie mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Wird also Zeit, dass die Löwen aus dem Winterschlaf erwachen.